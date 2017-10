Berlin zieht erste Bilanz der IGA 2017

Nach 186 Ausstellungstagen endet am Wochenende die Internationale Gartenausstellung 2017 in Berlin. Die IGA zählte zu den Veranstaltungs-Highlights des Jahres: Seit dem 13. April besuchten nach Angaben des Veranstalters rund 1,6 Millionen Gäste das IGA-Gelände in Marzahn-Hellersdorf.

“Berlins Attraktionen liegen nicht nur in Mitte“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin. „Die IGA hat viele Berlin-Besucher dazu eingeladen, neue Pfade zu erkunden und die grüne Seite Berlins kennenzulernen. Und das Gute ist – Park und Gärten sind weiter offen.“



Nach der IGA 2017 werde der neu entstandene Kienbergpark frei zugänglich sein. Die Gärten der Welt, bereits vor der IGA ein beliebtes Ausflugsziel für Berlin-Touristen, öffnen ab dem 1. Dezember wieder für Besucher. Sie umfassen dann zehn internationale Themengärten und weitere Attraktionen, wie z.B. die Tropenhalle. Auch die Seilbahn und der Wolkenhain bleiben weiterhin erhalten.



visitBerlin hat anlässlich der Internationalen Gartenausstellung rund 30 Pressereisen aus 18 Ländern begrüßt. Pro Jahr koordiniere visitBerlin rund 500 Pressereisen für über 1.000 Journalisten und Blogger aus 40 Ländern.



