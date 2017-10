Innovationsprogramm KulturReiseLand NRW gestartet

Rund 40 ausgewählte Kultureinrichtungen des Innovationsprogramms KulturReiseLand NRW kamen gemeinsam mit Vertretern von regionalen und lokalen Tourismusorganisationen zum großen Projekt-Kick-Off in der NRW.BANK in Düsseldorf zusammen.

Erklärtes Ziel des bis Sommer 2019 laufenden EFRE-Projekts sei es, die Aufmerksamkeit auf die vielen einzigartigen Kultureinrichtungen abseits der urbanen Zentren Nordrhein-Westfalens zu lenken.

Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Tourismus NRW e.V. sagte in ihrer Begrüßung, in der Vergangenheit sei es im Rheinland und Westfalen-Lippe meist die Kultur gewesen, die eine Reise ins Land veranlasst und neue ökonomische Perspektiven eröffnet habe. „An diese impulssetzende Kraft des Kulturtourismus möchten wir mit unserem Innovationsprogramm KulturReiseLand NRW anknüpfen“, so Döll-König.

Stellvertretend für das Kulturministerium empfing Susanne Düwel die rund 90 Beteiligten des ersten landesweiten Kooperationsprojekts zwischen Kultur und Tourismus in Nordrhein-Westfalen. In ihrer Ansprache betonte sie die Vielfältigkeit des Kulturangebots in den Regionen NRWs. Wo der Kulturtourismus heute steht und wohin seine Reise gehen kann zeigte Dr. Martin Spantig, Geschäftsführer der Bayern Tourismus Marketing GmbH, eindrucksvoll in seinen neun Thesen zum Kulturtourismus 2030. Was auch unter schwierigen Bedingungen für den Kulturtourismus geleistet werden kann, machte Dr. Ulrike Kaiser am Beispiel der Leuchtenburg in Thüringen deutlich. Als Direktorin der Stiftung Leuchtenburg hat sie die Entwicklung dieses einzigartigen Ortes seit der Neuausrichtung nach der Wende entscheidend mitgestaltet. Im Plenum gab sie ihre Erfahrungen und Expertise als Kulturschaffende im ländlichen Raum mit großer Leidenschaft weiter.

Diese Impulse gingen in die anschließende gemeinsame Projektarbeit mit ein. Die in einem mehrstufigen Vorprozess aufwändig ausgewählten Kultureinrichtungen erhielten nach Themenclustern in Gruppen aufgeteilt eine erste Beratung bezüglich ihrer Zielgruppenausrichtung, Marketingstrategien und Produktangebote. Mit der Umsetzung des Innovationsprogramms KulturReiseLand NRW wurde die projekt2508 GmbH aus Bonn beauftragt.

