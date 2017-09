Berlin goes Köln: visitBerlin wirbt mit Pop-up-Restaurant in Konkurrenzstädten

In dieser Woche eröffnete in Köln das erste Pop-up-Restaurant von visitBerlin. Die Idee dahinter: Den Berliner Lifestyle in anderen deutschen Städten erlebbar und damit neugierig auf die Stadt zu machen.

Für eine Woche hat das temporäre Lokal mit angeschlossener Berlin-Bar und Berlin-Shop seine Türen geöffnet, um für den ständig wachsenden Kosmos der Berliner Gastronomie zu werben. „Essen ist das neue Ausgehen. Vor allem für die deutschen Gäste ist unsere Gastro-Szene ein wichtiger Reisegrund“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin. „Es sind Fusionküche, Streetfood-Märkte und Restaurants mit ausgefallenen Konzepten, die die Besucher in die Stadt ziehen.“

Zwei von drei Gästen besuchen die Restaurants der Stadt

Rund zwei von drei Besuchern nutzten in Berlin die Angebote der vielfältigen Restaurant- und Cafészene in der Stadt. Das Gastgewerbe – inklusive der Hotels – erziele jährlich einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro. „Es ist eine sehr attraktive Zielgruppe, die wir mit unseren Pop-up-Restaurants ansprechen“, so Geschäftsführer Burkhard Kieker.

Weitere Stationen der Pop-up-Restaurants sind zunächst die Städte Frankfurt am Main sowie Hamburg. Im kommenden Jahr will visitBerlin auch im europäischen Ausland temporäre Restaurants eröffnen.

Die Berliner Köche von Barkin´Kitchen kreieren eigens für „Pop into Berlin“ ein Berlin-inspirierte Menü. In Kombination mit Live-Musik, einer Street-Art-Performance und einem außergewöhnlichen, grünen Raumdesign unter dem Motto „Urban Jungle“ vermittele „Pop into Berlin“ ein Stück Berliner Lebensgefühl. In der angeschlossenen Berlin-Bar werden Drinks aus der Hauptstadt gemixt, dazu legt ein DJ aus dem Kreativdorf „Holzmarkt“ auf. Das Angebot werde ergänzt durch einen Berlin-Shop mit Produkten aus dem Food- und Lifestyle Bereich – natürlich made in Berlin.

„Pop into Berlin“ gastiert in Köln vom19.-23. September 2017 in der Marienstraße 71-73, 50825 Köln

„Pop into Berlin“ gastiert in Frankfurt vom10.-14. Oktober 2017 in Alte Textilfabrik, Taunusstraße 19, 60594 Frankfurt am Main

„Pop into Berlin“ gastiert in Hamburg vom7.-11. November 2017 im Basecamp Hamburg, Warnholtzstraße 4, 22767 Hamburg

www.visitBerlin.de/popintoberlin

https://www.instagram.com/popintoberlin/