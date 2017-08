Skulptur Projekte Münster: Positive Zwischenbilanz

Die fünften Skulptur Projekte in Münster wurden am 10. Juni 2017 eröffnet. Schon jetzt deutet sich an, dass es wieder hohe sechsstellige Besucherzahlen geben wird.

Bereits am Eröffnungswochenende waren rund 1.000 internationale akkreditierte Journalisten und Journalistinnen und etwa 10.000 Besuche in Münster, um die 35 neuen Kunstwerke zu sehen. Als Ausstellung im öffentlichen Raum erheben die Skulptur Projekte keinen Eintritt, somit entfällt die Anzahl von Ticketverkäufen als Bezugsgröße. Zählungen an den einzelnen Standorten ließen aber dennoch eine Hochrechnung zu – nach neun Wochen Laufzeit verzeichnen die Skulptur Projekte demnach rund 350.000 Besucher. Dabei variierten die an den einzelnen Projektstandorten gemessenen Besucherzahlen je nach Lage, Zugänglichkeit, Popularität und sinnlicher Erfahrbarkeit. Der Steg von Ayşe Erkmen, der Brunnen von Nicole Eisenman sowie die Werke rund um das LWL-Museum für Kunst und Kultur seien am stärksten frequentiert.

Vermittlung

Die ausstellungsbegleitenden Angebote der Kunstvermittlung wurden von bisher rund 23.700 Besuchern in Anspruch genommen. Insgesamt 4.446 Besucher nahmen an den 296 öffentlichen Touren in elf verschiedenen Sprachen, darunter Deutsche Gebärdensprache, Leichte Sprache und Deutsch mit multisensorischer Ausrichtung teil. Im Rahmen einer individuell gebuchten Tour hätten mehr als 1.000 Gruppen die Ausstellung erkundet.

Neben der dialogischen Begegnung mit der Kunst in einer Tour hätten zahlreiche Besucher die Gelegenheit genutzt, im Rahmen von Workshops selbst aktiv zu werden. Das jeden Mittwoch stattfindende Trafo Lab für Erwachsene sei stets gut besucht. Die kostenlosen Workshops für Schulen hätten bisher 194 Gruppen genutzt. Es seien noch zahlreiche Termine im neuen Schuljahr zu vergeben

Kunstvermittlungsmedien böten zudem weitere Zugänge zur Ausstellung: Über die App der Skulptur Projekte und auf https://mitunseremblick.wordpress.com zeigen Jugendliche ihre Perspektiven auf die Skulptur Projekte. Die alternativen Stadtpläne, die im Projekt MAPPING SKULPTUR PROJEKTE entstanden seien, sind im Infopoint am LWL-Museum für Kunst und Kultur gebührenfrei erhältlich.

www.skulptur-projekte.de