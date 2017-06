Wien präsentiert sich als als zeitgenössische Kunstmetropole auf Art Basel

Bereits zum fünften Mal in Folge präsentiert Wien in der Collectors-Lounge der Art Basel in Basel sein zeitgenössisches Kunst- und Kulturangebot und spannt dabei – passend zum Jahresmotto 2018 – den Bogen zur Wiener Moderne.

Die Kunstmesse Art Basel nutzte der WienTourismus von 15. bis 18. Juni, um auf Wien als erlebnisreiche Destination für Gegenwartskunst aufmerksam zu machen. „Wien ist stolz auf seine starken Traditionen und seine reiche Kulturgeschichte, die auch im Hier und Jetzt in starkem künstlerischen und kreativen Potenzial münden. Wie kaum eine andere Stadt versteht es Wien aus seiner Vergangenheit immer wieder aufregend Neues zu schöpfen – heute wie schon vor 100 Jahren“, verweist Tourismusdirektor Norbert Kettner auf Wiens Jahresmotto 2018 „Schönheit und Abgrund“.

Der WienTourismus thematisierte es auf der Art Basel mittels 100 Seiten starkem Magazin: Interviews, Fotostrecken, Kommentare und sogar Rezepte lassen darin erneut die Geisteshaltung der Wiener Moderne zwischen kreativem Aufblühen und politischem Weltenbrand aufleben und beschreiben jene DNA, die auch heute noch in Wiens Adern fließe. 2017 wurde das Magazin bereits bei den D&AD-Awards in London sowie den österreichischen CCA-Awards ausgezeichnet.

Die Wien-Lounge selbst war als Kaffeehaus konzipiert und dem Design des neuen Markenauftritts Wiens mit dem Claim „Now. Forever“ angepasst. Die von Studio EOOS designten Tische mit weißen Oberflächen und der Thonet Stuhl 107 sowie klassische Identitätselemente des Wiener Kaffeehauses – großflächige Spiegel, Wandverkleidungen, Barelemente und Polstermöbel – böten ein ideales Ambiente, um Wiens Angebote beim hochkarätigen Publikum der Art Basel, Medien und Multiplikatoren bekannt zu machen.

