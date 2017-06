Neue Architektur- und Stadtgeschichten aus NRW

Tourismus NRW hat das Berliner Digitalmagazin THE LINK beauftragt, in den kommenden Monaten über Architektur-Highlights des Landes zu berichten. Damit setzt Tourismus NRW seinen neuen Zielgruppenfokus konsequent fort.

Bis November 2017 erscheinen demnach regelmäßig Geschichten über die Architektur- und Kulturlandschaft in NRW im Themenblog THE LINK. Zum Auftakt der neuen Kooperation von Tourismus NRW können Leser sich über die Stadt Marl als bedeutenden Kultur- und Architekturstandort in Deutschland informieren. Weitere Themen der aufwendigen Fotoessays und Reportagen seien etwa die neuen und alten Bauten an den Ufern des Rheins von Köln bis Duisburg oder die Neugestaltung historischer Bauten entlang der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet.

Neben den Blogbeiträgen unter thelink.berlin übernehmen die Autoren von The Link zeitweise auch die Redaktion des Instagram-Kanals unter @goingurbanana. Ziel sei es, mit neuen Bildern und Perspektiven auch in sozialen Medien Aufmerksamkeit für die Vielfalt architektonischer Werke in NRW zu schaffen und eine Fangemeinde aufzubauen.



THE LINK ist der einzige Themenblog mit Fokus auf Architektur und Stadt im deutschsprachigen Raum. Monatlich erreicht das Online-Magazin bis zu 60.000 Leser und Follower. Zum Portfolio der beiden Autoren, Journalist Jan Dimog und Architekt Hendrik Bohle, gehören auch der „Architekturführer Istanbul“ (2014) und „Architekturführer Vereinigte Arabische Emirate“ (2016), beide beim renommierten Verlag DOM publishers erschienen. THE LINK war 2016 für die Kultur- und Kreativpiloten 2016 nominiert – der Preis der Bundesregierung für die Kreativwirtschaft in Deutschland.



Die Kooperation mit THE LINK ist Teil des Projektes #urbanana, in dem Tourismus NRW gemeinsam mit Köln, Düsseldorf und der Metropole Ruhr den Städtetourismus in NRW weiter ausbauen und die Stadträume und ihre Szenen als Reiseziele auch international bekannter machen möchte.

http://thelink.berlin/

http://tinyurl.com/projekturbanana

http://www.nrw-tourism.com/urbanana