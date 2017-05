Ausschreibung der Europäischen Kulturmarken-Awards 2017 startet

Am 29. Mai 2017 startet zum zwölften Mal die Ausschreibung des Europäischen Kulturmarken-Awards. Bis zum 31. August haben Kulturanbieter, Kultursponsoren und Kulturtourismusregionen die Möglichkeit, ihre Bewerbung in sieben Wettbewerbskategorien einzureichen.

Eine - sage und schreibe - 37-köpfige Expertenjury aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft entscheide demnach unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, am 29. September über die Nominierungen. Die Preisträger der Kulturmarken-Awards würden am 09. November auf der Kulturmarken-Gala "Night of Cultural Brands" im Wintergarten in Berlin vor 500 Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik geehrt.

Der Wettbewerb wird 2017 in folgenden Kategorien ausgeschrieben:

Europäische Kulturmarke des Jahres

Europäischer Kulturmanager/in des Jahres

Europäische Kulturtourismusregion des Jahres

Europäische Trendmarke des Jahres

Europäischer Kulturinvestor des Jahres

Europäisches Bildungsprogramm des Jahres

Preis für Stadtkultur

www.kulturmarken.de