Premiere fÃ¼r den SchlÃ¶sser- und Burgentag im MÃ¼nsterland

Die Burgen und Schlösser sind die Schätze des Münsterlandes. Erstmals in diesem Jahr widmet sich ein „Schlösser- und Burgentag im Münsterland“ der ganzen Vielfalt dieser Bauwerke in der Region.

Am 17. und 18. Juni 2017 wollen 25 Burgen und Schlösser ihre Pforten öffnen – und das rund um die Uhr. 24 Stunden lang sollen in vielen historischen Gemäuern Aktionen und Angebote stattfinden, die es sonst so nicht zu erleben gibt. Auch Schlösser, die sonst nicht immer frei zugänglich seien, beteiligten sich an den Aktionstagen.

Unter den teilnehmenden Einrichtungen sind viele Besuchermagneten wie Schloss Nordkirchen, Burg Hülshoff in Havixbeck, Wasserburg Anholt oder das Stadtschloss in Münster, aber auch kleine und weniger bekannte Prachtbauten mit Extra-Programm. So biete das Wasserschloss Rhede, das der Fürstenfamilie zu Salm-Salm noch heute als Wohnsitz dient, eine abendliche Taschenlampenwanderung für Eltern und Kinder sowie einen Rundgang vom Wehrhof bis zum Schloss. Auf Schloss Raesfeld öffnet der Sterndeuterturm und bietet einen Blick in den Nachthimmel, außerdem stehen eine Schlossanlagenführungen zur Geisterstunde sowie Gruselgeschichten im Verlies auf dem Aktionsprogramm.

Der Schlösser- und Burgentag ist ein Bestandteil des „Masterplans Schlösser- und Burgenregion Münsterland“, mit dessen Hilfe das touristische Potenzial der herrschaftlichen Häuser noch besser genutzt werden soll. Beteiligt sind die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster.

www.schloessertag.de