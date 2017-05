TerrorbewÃ¤ltigung: BrÃ¼ssel startet personalisierbare Kampagne

Die Regierung der Region Brüssel-Haupstadt startet eine neue Kampagne „Where will Brussels take you?“, mit der Brüssel innerhalb Belgiens und auch europaweit als attraktives Reiseziel beworben werde soll.

Auf der Website www.takemeto.brussels haben Besucher ab sofort die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Aufenthalt zu gestalten - einzigartig und abseits üblicher Klischees. Damit sollen Besuchern ihr „ganz eigenes Brüssel“ erleben können. Mit spielerischen Aktivitäten und den Schlümpfen als kultige Botschafter startet die Kampagne zeitgleich in verschiedenen europäischen Städten.

Seit den Anschlägen vor über einem Jahr unterstützt die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt stark betroffene Branche wie die Tourismusbranche. Mit der neuen Kampagne „Where will Brussels take you?“ wird nun eine weitere Maßnahme zur Förderung des Tourismus in Belgiens Hauptstadt ins Leben gerufen.

„Nach den letzten Anschlägen wurde viel unternommen, um den Tourismus in der Region wieder anzukurbeln. Mit ersten Erfolgen – seit Anfang des Jahres beobachten wir einen deutlichen Aufschwung was den Tourismus in der Region Brüssel-Hauptstadt angeht. Mit der Kampagne „Where will Brussels take you?“ wollen wir diese positive Entwicklung fortführen und mehr von dem zeigen, was unsere Region so besonders und einzigartig macht“, erklärt Rudi Vervoort, Ministerpräsident der Region Brüssel-Hauptstadt.

„Where will Brussels take you?”

Brüssel mit einem einzigen Wort oder Satz zu beschreiben sei nicht einfach. Es gibt nicht die eine Antwort darauf, was diese Region so besonders mache. Stattdessen zielt die neue Kampagne darauf ab, Besuchern ihr ganz persönliches Brüssel zu zeigen, mit allen Facetten, die die Metropole zu bieten hat: Endlose Entdeckungen und Genüsse umgeben von Kreativität, Lebensfreude und persönlichen Begegnungen.

Besucher sind dazu eingeladen, die Region frei von Vorurteilen und Klischees kennenzulernen und Brüssel ganz individuell zu erleben.

Brüssel erleben – individuell und persönlich

Mit www.takemeto.brussels hat die Agentur Wundermann Brüssel eine Website entwickelt, auf der Besucher ihren Aufenthalt nach ihren eignen Vorlieben gestalten können. Auf Basis von persönlichen Angaben und Interessen der Nutzer erstellt die Plattform Vorschläge für eine Reiseroute, mit der die Besucher ihr ganz eigenes Brüssel erleben können.

Die „Where will Brussels take you?”-Kampagne wird zusätzlich mit Plakaten an bekannten Plätzen in Belgien sowie an Bahnhöfen und Flughäfen großer europäischer Städte beworben. Außerdem werden die Inhalte über Social-Media-Kanäle und relevante Influencer verbreitet. Das Kampagnenvideo (press.takemeto.brussels) wurde von dem bekannten belgischen Regisseur Nicolas Karakatsanis und dem Produzenten Anders Malmberg produziert. Die international bekannten Botschafter Eddy Merckx, Paul Van Himst, Julie Taton und Laura Beyne, mit Sitz in Brüssel werden die Imagekampagne unterstützen.

Schlümpfe als Kampagnen-Botschafter

Mit spielerischen Aktivitäten und den aus Belgien stammenden Schlümpfen als prominente Botschafter läuft die Kampagne zeitgleich in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien, der Niederlande und Belgien an.



Zusätzlich finden sich an bekannten Orten in Berlin, Amsterdam, London, Madrid, Paris, Rom, Antwerpen und Namur kleine Armeen von Schlumpf-Figuren, die Passanten auf die Website www.takemeto.brussels verweisen. Hier haben Teilnehmer die Chance, wöchentlich ein Wochenende in Brüssel zu gewinnen (Reisekosten und zwei Übernachtungen werden übernommen).

Die Kampagne „Where will Brussels take you?” läuft über 6 Monate und endet am 31. Oktober 2017.

www.takemeto.brussels