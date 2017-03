ÃœberfÃ¤llig: KÃ¶ln mit der Maus entdecken

In Zusammenarbeit mit der WDR mediagroup erweitert KölnTourismus sein Angebot an Stadtführungen für die jüngste Zielgruppe: Ab sofort können Kinder und Familien während einer 1,5-stündigen Tour Köln mit der Maus entdecken.

Dabei zeigt die Stadtführerin in Maus-Manier zum Beispiel wie viele Tiere sich am Mauerwerk des Kölner Doms verstecken und erklärt mit wie vielen Jumbojets oder Elefanten man die gigantische Kirche aufwiegen könnte. Weiterhin wird vermittelt, warum und was die Römer im Liegen gegessen haben und wo das echte Eau de Cologne, das berühmte Kölner Parfüm, entstanden ist, das der große Feldherr Napoleon so gerne mochte.

Die Führung ist für geschlossene Gruppen von bis zu 25 Personen buchbar und eignet sich für Vorschul- und Grundschulgruppen sowie beispielsweise als Aktivität bei Kindergeburtstagen. Der Preis der 1,5-stündigen Tour ist abhängig von Anzahl und Alter der Teilnehmer. Für 2 Erwachsene und 10 Kinder kostet sie beispielsweise 139 Euro inklusive kleinem Erinnerungsgeschenk.

Die Kooperation mit der WDR mediagroup, die die weltweiten Rechte an der bekannten Zeichentrickfigur hält, ist neu: „Wir sind stolz auf dieses spannende Projekt“, erklärt Josef Sommer, Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. „Das Zusammenführen unserer Stadtführungskompetenz und kindgerechter Wissensvermittlung, wie sie die Maus als beliebte Lizenzmarke mit ihren Sachgeschichten beherrscht, ist beispielhaft.“

„Die Maus ist in Köln zu Hause“, stellt Julia Wurzer fest, Teamleiterin Marken der WDR mediagroup. „Daher liegt es nahe, dass sie interessierten Kindern und Familien die vielen Sehenswürdigkeiten und spannende Stadtgeschichte Kölns auf die ihr eigene clevere Art näher bringt.“

www.koelntourismus.de

Bild: WDR mediagroup