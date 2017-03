Auch Berlin startet ins Reformations-JubilÃ¤um 2017

Mit einer großen Open-Air-Ausstellung startet Berlin ins Reformations-Jubiläum: Unter der Überschrift „Das Paradies ist überall“ markiert die Kulturprojekte Berlin GmbH zwischen Ostern und Pfingsten mehr als 70 Orte in Berlin und informiert ortsbezogen über die Reformation und ihre Auswirkungen auf den Alltag und das Zusammenleben.

Diese Ausstellung stelle auch eine Verbindung zur ab 13. April startenden Internationalen Gartenausstellung (IGA) her, die paradiesischen Stadtraum sichtbar mache. Zum 500.Jubiläum der Reformation finden in Berlin das ganze Jahr über weitere Veranstaltungen statt, die mit Luther, seinem Wirken und den Entwicklungen bis in die Gegenwart verbunden sind.

Luther-Ausstellung in der Staatsbibliothek

Unter dem Titel „Bibel – Thesen – Propaganda“ zeigt die Staatsbibliothek zu Berlin drei der noch erhaltenen Originaldrucke der 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Auch weitere Originaldokumente Luthers können in der Ausstellung besichtigt werden. Staatsbibliothek zu Berlin, 3. Februar-2. April 2017, www.staatsbibliothek-berlin.de

Der Luthereffekt. 500 Jahre Reformation

Zum Reformationsjubiläum zeigt das Deutsche Historische Museum im Martin-Gropius-Bau eine große Ausstellung, die sich mit Luthers Wirken und dessen Folgen auseinandersetzt. In den Blick genommen werden neben Deutschland auch die USA, Südkorea und Tansania. Martin-Gropius-Bau, 12. April-5. November 2017, www.dhm.de

„Das Paradies ist überall“

Stadtweite Open-Air-Ausstellung von Ostern bis Pfingsten, die paradiesische Stadträume in Berlin sichtbar macht und über die Auswirkungen der Reformation auf den Alltag in der Berliner. Gegenwart informiert. Diverse Orte in der Stadt, 16. April-4. Juni, www.paradiese.berlin

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Zum Kirchentag sollen über konfessionelle und religiöse Grenzen hinweg in Gottesdiensten, Konzerten, Podien, Vorträgen und Workshops zivilgesellschaftliche Debatten angeregt werden. Diverse Veranstaltungsorte in Berlin und Wittenberg, 24.-28. Mai 2017, www.kirchentag.de

http://www.visitberlin.de/de/erleben/veranstaltungen/luther-2017