Empfehlungsmarketing: Eine â€žLiebeserklÃ¤rungâ€œ als Gastgeschenk fÃ¼r LÃ¼beck-Botschafter

Ganz bewusst oder auch unbewusst sind viele Lübecker häufig in der ganzen Welt als Botschafter für Lübeck und Travemünde unterwegs. Um diese Werbung für die Hansestadt noch stärker zu nutzen und die Botschafter zu unterstützen, hat die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) jetzt ein kleines Booklet entwickelt, das in jeden Koffer und jede Aktentasche passt, um als Gastgeschenk hinaus in die Welt getragen zu werden.

Das neue Printprodukt im handlichen DIN lang-Format mit dem Titel „Eine Liebeserklärung“ soll mit schönen Bildern und emotionalen Kurztexten einen kleinen Einblick in die Schönheit der Hansestadt vermitteln und Lust auf einen (Gegen-)Besuch in Lübeck und Travemünde machen.

„In einer Zeit, in der Empfehlungsmarketing in aller Munde ist und die persönliche Einladung, das gesprochene Wort oder ein wertig gestaltetes Printprodukt wieder verstärkt an Bedeutung gewinnen, möchten wir das Botschaftermarketing mit dem neuen Booklet beflügeln und die Lübecker Bürger motivieren, Botschafter für ihre eigene Stadt zu werden,“ erklärt LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas.

Das Booklet ist auf weißem hochwertigen Kartonpapier auf 24 Seiten farbig gedruckt und mit einem pinkfarbenen Holstentor-Anker-Logo in Lackoptik auf dem Titel verziert. Es eigne sich als Lübeck-Inspiration für den individuellen Gast, aber auch als Beileger für Tagungsmappen sowie für Messebesuche und Geschäftsreisen. Es kann aufgrund des kleinen Formats problemlos in größerer Menge auf Reisen im Handgepäck transportiert werden. Es ist in deutscher und englischer Sprachversion erschienen und in der Tourist-Information am Holstentorplatz erhältlich. Das Booklet kann auch in einem weißen Umschlag mit rotem Wachssiegel verschenkt werden. Der Verkaufspreis inklusive Umschlag und Wachssiegel beträgt 1,00 Euro, ohne Umschlag beträgt er 0,50 Euro.

Als alternatives Gastgeschenk bietet die LTM allen Botschaftern der Hansestadt auch die „Lübeck-Wundertüte“ an. Sie beinhaltet das neue Reisemagazin, den Kulturkatalog 2017, den Buchungskatalog, einen Marzipantaler und das rote Holstentor-Backförmchen sowie Postkarte, Kugelschreiber, Magnet und Holstentor-Stempel – alles mit dem typischen Holstentor-Anker-Logo versehen. Sonderpreis: 9,50 Euro. Die Wundertüte kann auf Wunsch auch individuell gefüllt werden.

