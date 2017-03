Transnationaler Kulturtourismus: Route Van Gogh Europe schnÃ¼rt Reisepakete fÃ¼r Veranstalter

Die neue Route Van Gogh Europe soll das Erbe des großen Künstlers in einem Drei-Länder-Netzwerk erlebbar machen. Auf der ITB Berlin stellt sich das Netzwerk neu vor.

Vincent van Gogh (1853–1890) gehört zu den berühmtesten Künstlern der Welt. Bis heute berühren seine Werke und seine Lebensgeschichte die Menschen. Van Gogh hat zahlreiche faszinierende Bilder und eindringliche Briefe hinterlassen, die in bedeutenden Museen in ganz Europa präsentiert werden, etwa im Van Gogh Museum in Amsterdam, im Kröller-Müller Museum in Otterlo und im Musée d’Orsay in Paris. Diese drei Häuser verfügen über die weltweit größten Van Gogh Sammlungen und zeigen die Meisterwerke, die an Orten wie Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise oder auch in Mons und in seiner Heimatregion Noord-Brabant entstanden sind. Viele dieser Orte, an denen der Maler gewohnt und gearbeitet hat, geben heute spannende Einblicke in das Leben und Arbeiten Van Goghs.

Um das kulturelle Erbe des Künstlers zu bewahren und für alle erlebbar zu machen, wurde im Jahr 2012 das Netzwerk Van Gogh Europe ins Leben gerufen. Von Van Goghs Heimatland, den Niederlanden, über Belgien bis nach Südfrankreich kann man heute seinen Spuren folgen. Nun werden – in Zusammenarbeit zwischen Tourismusorganisationen und Kulturinstitutionen – konkrete Reiserouten und buchbare transnationale Pakete entwickelt, die die einzelnen Van Gogh-Standorte thematisch verbinden. Die Angebote sollen Reiseveranstalter in Europa, Asien und den USA inspirieren, eigene Reisen auf den Spuren Van Goghs zwischen Holland, Belgien und Frankreich aufzulegen. Dieses auf 18 Monate angelegte Projekt wird mit 250.000 Euro von der Europäischen Kommission gefördert.

Transnationale Angebote und Touren

Gebündelt auf der Webseite www.RouteVanGoghEurope.com (ab 08. März 2017) präsentieren die Partner umfangreiche Informationen zu den 16 verschiedenen Van Gogh-Standorten; sie informieren über aktuelle Ausstellungen, Veranstaltungen aber auch touristische Angebote rund um Van Goghs Leben und Werke. Die Palette reicht von den großen Museen bis zu Van Gogh-Erlebnissen wie dem Besuch des Geburtshauses in Zundert oder dem Van Gogh-Dorf Nuenen, Führungen auf Van Goghs Spuren auf dem Montmartre in Paris oder dem Besuch von Saint-Rémy-des Provence und Arles, wo noch heute die Landschaften und Motive Van Goghs zu sehen sind. Für die internationale Tourismusindustrie wird ein Reisehandbuch ROUTE VAN GOGH EUROPE angeboten, in dem neben allen Van Gogh-Erlebnissen sechs transnationale Routen auf den Spuren des Künstlers präsentiert werden.

Im Rahmen der ITB Berlin präsentiert sich die Route Van Gogh Europe innerhalb der Culture Lounge in Halle 16, nicht nur mit einem Stand, sondern auch mit einer Informationsveranstaltung:

Culture Conference Lounge, Halle 16, 09. März 2017, 11.00 Uhr

Route Van Gogh Europe

A new way of discovering the life of world‘s greatest artist with transnational touristic packages.

Milou Halbesma, Van Gogh Museum and board Van Gogh Europe

Ulrich Keinath, art cities REISEN

www.VanGoghEurope.eu

www.routevangogheurope.com (Freischaltung ab 08. März 2017)