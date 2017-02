10 Jahre CULTURE LOUNGE: Noch grÃ¶ÃŸer und internationaler

Noch größer und noch internationaler präsentiert sich in 2017 die CULTURE LOUNGE, die offizielle Kulturplattform der ITB Berlin, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Rund 70 Aussteller aus neun Ländern stellen vom 9. bis 13. März 2016 ihre kulturellen Highlights und Angebote vor, darunter Museen aus ganz Europa, Festivals, große europäische Verbundprojekte und Kulturdienstleister.

Die Palette reiche von der documenta 14 bis zur Europäischen Kulturhauptstadt, von der Bundeskunsthalle bis zur Ruhrtriennale. Der Anteil internationaler Aussteller in der CULTURE LOUNGE ist 2017 so hoch wie nie: Flandern ist in diesem Jahr Kulturpartner.

VISITFLANDERS - Tourismus Flandern-Brüssel mit seinen Kulturstädten Antwerpen, Brügge, Leuven, Oostende und Mechelen präsentiert demnach ein hochkarätiges Kulturprogramm und gibt einen Ausblick auf die große Kampagne „Flämische Meister 2018-2020“.

Mit Aarhus und Leeuwarden-Friesland (2018) sowie Valletta (2018) sind gleich drei europäische Kulturhauptstädte in der Kulturhalle präsent. Der Verbund „Van Gogh Europe“ lädt ein, den Spuren des berühmten Künstlers an authentischen Orten in den Niederlanden, Belgien und Frankreich zu folgen.

Wieder dabei sind die Europäische Vereinigung der Napoleon-Städte und das Kulturland Norwegen. Das norwegische Tourismusbüro will in Berlin auf die zahlreichen Kulturangebote und -attraktionen in der landschaftlich einzigartigen Umgebung aufmerksam machen.

Zu den Ausstellern zählen daneben die großen Ausstellungsprojekte zum Karl Marx-Jubiläum in Trier und zu 300 Jahre Maria Theresia in Österreich. Auch hochkarätige Ausstellungshäuser wie das Museum Kunstpalast Düsseldorf, das Kunstareal München oder die Kunstmeile Hamburg stellen sich vor.

Die integrierte CULTURE CONFERENCE LOUNGE bietet wieder Raum für zahlreiche interessante Vorträge, Pressekonferenzen und Präsentationen zu aktuellen Projekten und Themen für Fachbesucher und Medienvertreter. Eine Liste der Aussteller sowie das aktuelle Programm der CULTURE CONFERENCE LOUNGE stehen auf der Webseite www.culturelounge.de zur Verfügung