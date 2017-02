Kassel rÃ¼ckt Gartenkultur in den Fokus

Die Kassel Marketing GmbH will verschiedene Garten- und Parkanlagen besser miteinander vernetzen.

Vom Bergpark bis zur Fulda, von der Goetheanlage bis zum Park Schönfeld: Mit der „Kasseler Gartenkultur“ feiert in diesem Jahr am 13. & 14. Mai ein neues Veranstaltungsformat Premiere, das parallel in mehreren Kasseler Garten- und Parkanlagen stattfindet. Die Planungen für das neue Event, das von Kassel Marketing entwickelt wurde, laufen derzeit auf Hochtouren.



Inspiriert sei das neue Frühlingsfest durch Erkenntnisse aus dem Kasseler Tourismuskonzept, das im Auftrag der Stadt erstellt und 2016 vorgestellt worden war. Die Idee: Durch die Vernetzung einzelner „Erlebnisräume“ im Rahmen einer größeren Veranstaltung entstünden neue, attraktive Erlebniswelten, die sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Touristen anzögen.



Passend zum Start in die warme Jahreszeit stünden bei diesem frühsommerlichen Event zum Start in die touristische Open-Air-Saison, die „grünen Oasen“ der Stadt Kassel im Mittelpunkt. Dabei bilden die Erlebniswelten Bergpark, Innenstadt und Aue/Buga-Gelände eine touristische Achse, die gerade auch auswärtigen Besuchern einen neuen Blick auf die documenta-Stadt eröffnen soll. Ein Shuttle-Service sorge an beiden Tagen dafür, dass die Besucher unkompliziert zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten pendeln und das gesamte Programm erleben könnten.

Vielfältige Erlebnis- und Themenwelten

In jeder der beteiligten Garten- und Parkanlagen erwarte die Besucher eine andere Themenwelt mit einem Programm – von Livemusik und Aktionen für Kinder bis hin zu besonderen kulinarischen Angeboten. Hierfür sucht Kassel Marketing zurzeit noch weitere interessierte Kooperationspartner, die dazu beitragen, Kassels ganze Vielfalt an nur einem Fest-Wochenende erlebbar zu machen. Darüber hinaus würden kurze Führungen angeboten, die den Besuchern auf unterhaltsame Weise Hintergrundwissen zu den einzelnen Grünanlagen und Parks vermittelten.



Um das neue Event auch überregional als touristisches Highlight vermarkten zu können, bereitet Kassel Marketing neben einem Programm-Flyer derzeit eine Werbekampagne vor, die unterschiedliche Kommunikationskanäle abdecken soll. Auch eine Broschüre zum Thema „Kasseler Gartenkultur“ sei in Planung. Sie erscheine voraussichtlich zum Juni und biete einen Überblick über die zahlreichen Gärten und Parks im Kasseler Stadtgebiet.



„Mit der „Kasseler Gartenkultur“ startet Kassel ab 2017 auf ganz besondere Weise in die Open-Air-Saison“, freut sich Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Ich bin mir sicher, dass unser neue „Kasseler Gartenkultur“ ein fröhliches Event für alle Bürgerinnen und Bürger wird, das mit seinem vielfältigen Programm auch weit über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft besitzt.“



www.kassel-marketing.de