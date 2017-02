Historic Highlights of Germany: Drei neue MitgliedsstÃ¤dte

Neu in der touristischen Werbegemeinschaft historischer deutscher Städte, den Historic Highlights of Germany (HHoG), sind die Stadt Aachen, die Bundesstadt Bonn und die Hansestadt Lübeck.

„Die seit Jahrzehnten im Ausland tätige Städteallianz erhält mit den neuen Mitgliedsstädten eine weitere Aufwertung ihres Angebotes“, so Vorstandsvorsitzender Hans-Albert Becker.

Geschäftsführer Björn Rudek verweist auf die Erfolgsgeschichte der Vereinigung, die im Jahr 2017 zugleich ihr 40jähriges Jubiläum begeht. „Die 17 Städte der Historic Highlights of Germany repräsentieren die Vielfalt Deutschlands und ermöglichen Reisenden, Menschen zu treffen, Lebensart zu genießen und sich zugleich mit der Historie des Landes, lokalen Traditionen und regionaler Kulinarik vertraut zu machen. Insbesondere Reisende aus den Überseemärkten suchen nach Authentizität und erschließen sich die Destination zunehmend über die regionale Küche. Aspekte, die in unseren Mitgliedsstädten sehr gut erlebt werden können.“

Bonn war bereits 1977 Gründungsmitglied der Historic Highlights of Germany. „In Hinblick auf das anstehende große Jubiläum zum 250. Geburtstag in 2020 wird „Beethoven“ ein übergreifendes Hauptthema in der Kommunikation darstellen – daher ist es umso erfreulicher, dass wir nun auch die Geburtsstadt dieses großen Komponisten als Mitglied gewinnen konnten“, freut sich Björn Rudek.

Mit Lübeck kehrt ebenfalls eine der einstigen Gründerstädte zurück zur Werbegemeinschaft und bereichert das Angebot der Historic Highlights of Germany um Geschichte und Kultur, hochwertige regionale Kulinarik, moderne Kunst und einer abwechslungsreichen Off-Kultur-Szene zu ergänzen.

Aachen bei den Historic Highlights of Germany ist ein längst überfälliger Schritt. Mit dem historischen Erbe Karls des Großen, zahlreichen Museen, dem Weltfest des Pferdesports – CHIO Aachen und mehreren international angesehenen Hochschulen, schreibt die Stadt ihre Geschichte in der Moderne fort.

Gemeinsam mit Partnern des internationalen Reisevertriebs sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus und der Deutschen Bahn entwickelt die Gemeinschaft Marketingkampagnen. Im Rahmen der strategischen Planung würden marktkonforme Angebote und Themen erarbeitet, um die strategische Positionierung der Städte im Reisemarkt zu festigen und das Incoming zu steigern. Zugleich gebe es mit den definierten Qualitäts- und Anforderungsstandards der Gemeinschaft gute Gründe für eine Mitgliedschaft. Im Jahr 2015 registrierten alle 17 Städte gemeinsam 18,6 Millionen Übernachtungen.

Historic Highlights of Germany e.V. ist die 1977 gegründete Werbegemeinschaft von 17 historischen deutschen Städten. Alle Städte sind Schauplätze bedeutender deutscher und europäischer Geschichte, Hochschulstädte und besitzen eine Einwohnerzahl zwischen 100.000 – 500.000. Gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V., Lufthansa AG, Deutsche Bahn AG, Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG, Deutsches Weininstitut GmbH sowie den Mitgliedsstädten Aachen, Augsburg, Bonn, Erfurt, Freiburg, Heidelberg, Koblenz, Mainz, Münster, Osnabrück, Potsdam, Regensburg, Rostock, Trier, Wiesbaden und Würzburg wirbt die Städtegemeinschaft in ausgewählten Ländern, vorrangig in Übersee.

www.historicgermany.com

Bild: https://pixabay.com/de/l%C3%BCbeck-holstentor-deutschland-1784171/