â€ž1.Tag der Trinkhallenâ€œ gewinnt den Sparkassen- Tourismuspreis 2016

Die Ruhr Tourismus (RTG) erhält den Sparkassen- Tourismuspreis Westfalen-Lippe 2016 für die Veranstaltung „1. Tag der Trinkhallen“. Gegen rund 50 Wettbewerber setzte sich die RTG in der Kategorie „Regionale Identität“ durch.

2016 war das Jahr der Trinkhalle. Ausgerufen vom 1. Kioskclub 06 wurden in diesem Jahr nicht nur die Büdchen in der Metropole Ruhr, sondern die Kioske in ganz Deutschland gefeiert. Im Ruhrgebiet lockten gleich mehrere Veranstaltungen rund um den Mythos Bude in die Region. Für die Menschen zwischen Wesel und Unna gehört der Kiosk an der Ecke zu ihrem Lebensgefühl. Der 1. Tag der Trinkhallen am 20. August habe daher die Menschen begeistert. Die Buden der Region standen im Zentrum der Aufmerksamkeit, waren Bühne für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm und Anziehungspunkt für tausende Besucher von nah und fern. Als krönenden Abschluss des Budenjahres wurde die RTG heute auf der Verleihung des Sparkassen- Tourismuspreises für die Veranstaltung „1. Tag der Trinkhallen“ ausgezeichnet.

Drei Monate hatten Hoteliers, Gastronomen und Verantwortliche im Tourismus- und Freizeitbereich Zeit, sich für den Sparkassen-Tourismuspreis Westfalen-Lippe zu bewerben. Insgesamt 109 Bewerbungen sind eingegangen, die sich zu annähernd gleichen Teilen auf die ausgeschriebenen Kategorien „Innovation“ und „Regionale Identität“ verteilen. Zur Jury gehörten Vertreter der fünf beteiligten Tourismusregionen, des Tourismusverbandes NRW, des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif), der Dortmund Tourismus GmbH und der Sparkassen.



Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH: „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung und sind stolz so ein gelungenes Fest entwickelt und durchgeführt zu haben. Mich hat vor allem begeistert, dass viele Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander gefeiert haben: Einheimische, Zugewanderte und Touristen von außerhalb der Region. Die Verbesserung des touristischen Regionalprofils sowie die Verbesserung des Images der Metropole Ruhr war unser Ziel- und das konnten wir durch die nationale und internationale Berichterstattung erreichen. Unsere Hauptaufgabe besteht ja darin, die immer noch bestehenden Vorurteile abzubauen. Das geht am besten, indem viele Besucher hier direkt unsere Region erleben und dann positiv darüber berichten.“



Schirmherr des Tourismuspreises ist der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk in NRW, Garrelt Duin. Er verlieh die mit insgesamt 3.000 Euro und ergänzenden Preisen dotierte Auszeichnung in der Rohrmeisterei in Schwerte.

www.ruhr-tourismus.de