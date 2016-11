KÃ¶ln und Paris kooperieren

KölnTourismus bewirbt die Destination im Schulterschluss mit dem Paris Convention & Visitors Bureau in Paris. Die Tourismusorganisationen nehmen 2017 die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft zum Anlass, um sich am jeweils anderen Ort als Reiseziel zu präsentieren.

Die KölnTourismus GmbH bewarb gestern das Reiseziel Köln im Rahmen einer mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) organisierten Pressekonferenz in der AccorHotels Arena in Paris. Am kommenden Montag, den 28. November, präsentiert das Paris Convention & Visitors Bureau mit Atout France das Reiseziel Paris der deutschen Presse in der Kölner Lanxess Arena. Aufhänger für den Schulterschluss und beide Pressegespräche ist die 81. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die Köln und Paris gemeinsam vom 5. bis 21. Mai 2017 austragen. Daneben gehe es um das breite Kulturangebot beider Städte sowie Spotlight-Events im nächsten Jahr, die einen Reiseanlass darstellen können.

„Sport-Events wie die Eishockey-WM und ein umfangreiches Kulturangebot sind neben den Sehenswürdigkeiten wichtige Faktoren für einen Städte-Trip“, erklärt KölnTourismus-Geschäftsführer Josef Sommer. „Wir freuen uns darauf, Besuchern 2017 ein internationales sportliches Highlight und viele weitere tolle Veranstaltungen bieten zu können.“

Auch Nicolas Lefebvre, Geschäftsführer des Paris Convention & Visitors Bureau, freut sich über die Ausrichtung des Events: „Nach der Fußball-Europameisterschaft im letzten Juni, der Handball-Weltmeisterschaft im nächsten Januar und vor den Gay Games und dem Ryder Cup in 2018, zeigt die Eishockey-Weltmeisterschaft einmal mehr, wie dynamisch Paris ist, wenn es um das Hosten großer Sport-Events und hochkarätiger Kulturveranstaltungen geht, die unsere Stadt ausmachen.“

Aufgrund der gemeinsamen Ausrichtung der WM durch Deutschland und Frankreich und der äußerst guten Verbindung zwischen beiden Metropolen durch den Hochgeschwindigkeitszug habe KölnTourismus bewusst entschieden, sich gemeinsam mit den Pariser Kollegen, Thalys und einem offiziellen Vertreter des Organisationskomitees der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft zu präsentieren.

Köln präsentiere sich im französischen Markt unter den deutschen Top 5-Städtereisezielen als weltoffene deutsche Metropole, die gut erreichbar ist und das ganze Jahr über viel zu bieten hat. Neben den Sehenswürdigkeiten der geschichtsträchtigen Stadt am Rhein zählen ein breites Kultur- und Freizeitangebot für jede Generation und jeden Geschmack zu den Merkmalen, mit denen Köln bei Gästen punkten kann. So stellt KölnTourismus neben den traditionellen Köln-Themen das aktuelle touristische Schwerpunktthema „#urbanCGN – cologne urban lifestyle“ vor, das dem Trend von Individualreisen Rechnung trägt, bei denen Besucher das Erlebnisareal Stadt eigenständig entdecken möchten. Hinzu kommt das einzigartige Lebensgefühl, das von Reisenden aus aller Welt regelmäßig wahrgenommen wird.

www.koelntourismus.de

http://de.parisinfo.com/

Bild: Paris Convention & Visitors Bureau, KölnTourismus GmbH