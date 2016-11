Vibe of Cologne: Neue Perspektiven auf KÃ¶ln

Die KölnTourismus GmbH hat im Rahmen des touristischen Schwerpunktthemas 2016/2017 „#urbanCGN – cologne urban lifestyle“ einen neuen Film zur Bewerbung der Destination Köln erstellt. Der Clip „Vibe of Cologne“ wurde von dem Kölner Kreativ-Kollektiv um den Filmemacher David Zuschlag realisiert.

KölnTourismus habe sich dabei im Kontext der #urbanCGN-Kampagne bewusst für eine im Tourismus unkonventionelle Bildsprache entschieden und dem Team – bestehend aus dem Filmemacher David Zuschlag, den Produzenten von We.Magine Tim Schaer und Kilian Amrehn sowie Sound Designer Daniel Herget – freie Hand bei der Umsetzung gelassen. Der Film rücke die Menschen und das Erlebnisareal Köln in den Fokus und kommuniziere direkt mit dem Zuschauer, der eingeladen wird, die Stadt mit ihrer vielfältigen Kreativszene zu entdecken und in das urbane Leben einzutauchen. Das entspricht der Idee, die dem touristischen Schwerpunktthema zugrunde liegt.

„Uns war es wichtig, den mit der #urbanCGN-Kampagne neu entstandenen Ansatz des Storytellings abseits des touristisch Bekannten authentisch aus der Szene heraus darstellen zu lassen. Die Crew ist dort stark verankert und damit glaubwürdig“, erklärt KölnTourismus-Geschäftsführer Josef Sommer. „Wir sind stolz auf das Ergebnis. Die Herangehensweise ist innovativ, die auf Emotionen setzende Personifikation der Stadt erlaubt eine alternative, nicht touristische Sicht auf Köln.“

Auch für das junge Kreativ-Kollektiv war das Projekt besonders: „Wir hatten richtig Lust auf den Clip, da es uns immer schwer fiel, in Worte zu fassen, warum wir unsere Stadt Köln so lieben“, so David Zuschlag. „Es ist nicht das Stadtbild, die vielen Angebote und Möglichkeiten oder der Charakter einer Weltmetropole. Es sind die Menschen, die diese Stadt so besonders und einzigartig machen und ihr ihre Energie geben – das wollten wir zeigen.” Für die Clip-Musik konnte die Kölner Band VIMES gewonnen werden.

#urbanCGN – cologne urban lifestyle

Mit dem aktuellen Schwerpunktthema will KölnTourismus dem Trend Rechnung tragen, dass sich Reisende in Städten immer mehr als Einheimische auf Zeit bewegen und diese eigenständig entdecken wollen. Diese Zielgruppe spricht KölnTourismus gezielt online über den eigens geschaffenen Blog www.visit.koeln und die sozialen Medien an. Neben dem durch das Kreativ-Kollektiv geschaffene Bewegtbildmaterial wurden zwei weitere Clips durch eine Reisebloggerin umgesetzt (Köln kulinarisch und urbanCGN Xmas). Darüber hinaus ist in der Zusammenarbeit mit ausgewählten Influencern aus dem europäischen Ausland Content entstanden, der auf #urbanCGN einzahlen soll. Für 2017 sind verschiedene weitere Maßnahmen geplant.

www.koelntourismus.de

www.youtube.com/user/KoelnTourismus