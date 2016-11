GrimmHeimat NordHessen ist â€žEuropÃ¤ische Kulturtourismusregion des Jahres 2016â€œ

Die GrimmHeimat NordHessen wurde im Rahmen der Kulturmarken Awards in Berlin als „Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2016“ ausgezeichnet.

Die GrimmHeimat NordHessen konnte sich gegen das Antigel-Festival (Genf) sowie die Berliner Tourismusmarke „Dein Treptow-Köpenick" durchsetzen, die ebenfalls in der Kategorie nominiert waren. Die Kulturmarken-Awards wurden in diesem Jahr bereits zum 11. Mal von einer 34-köpfigen Expertenjury aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., vergeben.

Die Jurybegründung: „Wer die Grimm’schen Märchen liest, hat unweigerlich die sanfte Hügellandschaft Nordhessens mit den riesigen Wäldern, den Schlössern und Burgen vor Augen. Das Ausstellungshaus GRIMMWELT Kassel und Veranstaltungen wie die Märchenwoche in Bad Sooden-Allendorf, das Brüder Grimm Festival Kassel, der Kultursommer Nordhessen mit einer GRIMM-Sonderreihe oder der Literarische Frühling zahlen ganz lebendig auf die Identität der Region und ihre Geschichte ein. Seit der strategischen Entwicklung der Dachmarke GrimmHeimat NordHessen ist der Kultur- und Städtetourismus neben dem Aktivtourismus eines der wesentlichen Schwerpunktthemen dieser einmaligen Destination geworden.“

"Der Preis bringt uns auch unserem Ziel näher, eine der erfolgreichsten Tourismusregionen Europas zu werden“, meint dazu Holger Schach, Geschäftsführer der Regionalmanagement Nordhessen GmbH. Die Preisverleihung fand vor 575 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im TIPI AM KANZLERAMT in Berlin statt.

Neben Holger Schach nehmen Maren Matthes (Kultursommer Nordhessen), Susanne Völker (GRIMMWELT Kassel), Christiane Kohl (Literarischer Frühling in der Heimat der Brüder Grimm), Dorothée Rhiemeier (Kulturamt der Stadt Kassel), Markus Exner und Ute Schulte (Regionalmanagement Nordhessen) die Auszeichnung entgegen.

Mit dem Kulturmarken-Award werden jedes Jahr die Marketingstrategien von Kulturanbietern, kreative Investitionsformen im Bereich Kultur sowie engagierte Kulturmanager ausgezeichnet. Die Kulturmarken-Awards werden in sieben Kategorien vergeben. 98 Bewerbungen seien in diesem Jahr eingegangen. In weiteren Kategorien wurden das Dortmunder U, das PODIUMFestival Esslingen, das MuseumsQuartier Wien, die UBS AG, und das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart geehrt. Dr. Thomas Girst von der BMW-Group wurde als „Europäischer Kulturmanager des Jahres 2016“ ausgezeichnet. Prof. Dr. Jürgen Flimm, Intendant der Staatsoper Berlin, erhielt eine AURICA für sein bisheriges Lebenswerk.

www.kulturmarken.de