Luther 2017: Das ReformationsjubilÃ¤um beginnt

Es ist soweit: Eine ganze Dekade wurde darauf hingearbeitet. Heute beginnt das Reformationsjubiläum.

Heute jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther diese Thesen wider den Missbrauch des Ablasshandels. Die ursprünglich für eine akademische Auseinandersetzung verfassten Artikel verbreiteten sich u.a. durch den Buchdruck wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland. Die Veröffentlichung der 95 Thesen symbolisiert bis heute den Beginn der Reformation, einem zentralen Ereignis der deutschen Geschichte. Ihre religiösen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Auswirkungen erlangten weltgeschichtliche Bedeutung.

Heute wird zum Reformationstag 2016 in Berlin das Reformationsjahr mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche und einem anschließenden Festakt eröffnet.

Offizieller Festakt

Im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt wird Bundespräsident Joachim Gauck am Montagnachmittag das Jubiläumsjahr mit einer Festrede eröffnen. Die Grußworte sprechen Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Zum Kreis der geladenen Gäste zählen Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die Ministerpräsidenten der Länder sowie zentrale Akteure der Lutherdekade und des Reformationsjubiläums. Das ZDF überträgt ab 17:10 Uhr die Eröffnung des Reformationsjubiläums.

Karten der Reformation

Anlässlich der Reformationsfeierlichkeiten entstehen vor dem Konzerthaus Berlin auf dem Gendarmenmarkt zwei jeweils 300 qm große begehbare „Karten der Reformation“. Stelen markieren auf einer Deutschland- und einer Weltkarte ausgewählte Orte mit Bezug zum Reformationsjubiläum, sei es durch Kultur, Geschichte oder Religion. Durch die Verwendung von Asphaltfolie kann sich der Besucher auf der Karte bewegen und diese mit ihren grafischen Elementen, Bildern und Informationen erkunden.

Spielerisch können die wichtigsten Reformationsorte und besondere Höhepunkte des Reformationsjubiläums entdeckt werden. Dabei werden sowohl die historischen Orte wie die relevanten historischen Fakten mit den anstehenden Veranstaltungen verknüpft. So stellt etwa die Stele Wittenberg den Ursprungsort der Reformation vor, Nürnberg präsentiert sich als erste Reichsstadt, die sich zu Luther bekannte und Eisenach bietet mit der Wartburg die meistbesuchte Lutherstätte weltweit. Aber auch Neuseeland, Guatemala oder die finnische Stadt Turku sind Bestandteile der „Karte der Reformation“.

Bund, Länder, Kommunen, die evangelischen Kirchen in Deutschland und die Zivilgesellschaft begehen das Reformationsjubiläum gemeinsam und eröffnen es feierlich am 31. Oktober 2016 in Berlin. Es folgen eine Vielzahl von Veranstaltungen, die in allen Regionen Deutschlands ausgerichtet werden. Ausstellungen, Musikaufführungen und Diskussionen begleiten das Reformationsjubiläum bis zum 31. Oktober 2017, dem bundesweiten Höhepunkt zum 500. Jahrestag des sogenannten Thesenanschlags in der Lutherstadt Wittenberg.

www.luther2017.de

Bilder: Luther 2017