ThÃ¼ringen und Sachsen-Anhalt in den USA: â€žLutherCountryâ€œ prÃ¤sentiert sich mit Film und Ausstellung

Seine Ideen gingen vor 500 Jahren um die Welt: Nun reist auch eines von Martin Luthers bekanntesten Bildnissen – das Cranach-Portrait von 1529 – in die Ferne. Vom thüringischen Gotha aus hat es gemeinsam mit weiteren Exponaten seinen Dauerausstellungort im Schloss Friedenstein in Richtung Amerika verlassen.

Mit der Reformations-Ausstellung „Here I stand“ wollen die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) und Sachsen-Anhalt das Lutherland Thüringen zum Reformationsjubiläum in den USA vorstellen.

In insgesamt drei US-amerikanischen Institutionen soll es die „Here I stand“-Ausstellungen geben, die Martin Luthers Leben und Wirken zeigen: The Morgan Library & Museum (New York City), Minneapolis Institute of Art (Minneapolis) und Pitts Theology Library (Atlanta). Heute wird „Here I stand“ mit einer großen Eröffnungszeremonie in New York der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Danach folgen am 11. Oktober Atlanta und am 30. Oktober Minneapolis mit ihren Ausstellungseröffnungen. Die Exponate aus Gotha werden auf alle drei Museen verteilt.

Schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, am 6. Oktober 2016, nahm die TTG an einer „Press Preview“ der Ausstellung in New York City teil. Im Anschluss fand In Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ein „Press-Lunch“ stand – im Fokus stand „LutherCountry Germany“.

Gemeinsame Bewerbung von Thüringen und Sachsen-Anhalt

„Die Präsentation zu ‚Here I stand‘ ist der vorläufige Höhepunkt der seit 2008 andauernden Lutherdekade“, sagt Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH. „Wir werden unsere Gäste mit auf eine mediale Reise in das Herkunftsland der Ausstellungsstücke einladen – dabei werden wir auch Sachsen-Anhalt mit bewerben. Umgekehrt wird Sachsen-Anhalt bei der Ausstellungseröffnung in Minneapolis das Lutherland Thüringen vertreten.“

Seit Beginn der Lutherdekade werden Thüringen und Sachsen-Anhalt gemeinsam unter dem Label „LutherCountry“ in den USA beworben – vor allem bei Reiseveranstaltern und bei der Presse.

„Wir sind überzeugt: Durch die konzentrierte Präsentation einzigartiger Zeugnisse der Lutherzeit werden wir in den USA im medialen Fokus stehen“, so Grönegres weiter, die selbst zur Eröffnung in New York vor Ort sein wird. „Diese Aufmerksamkeit wollen wir geschickt nutzen, um eine möglichst große Zahl von lutherisch geprägten und geschichtlich interessierten Amerikanern für einen Besuch in Thüringen und Sachsen- Anhalt zu begeistern – nicht nur 2017, sondern auch darüber hinaus. Im Jahr 2021 beispielsweise steht ein weiteres Jubiläum an: Die Bibelübersetzung auf der Wartburg jährt sich zum 500. Mal.“

Lutherland Thüringen zeigt neuen Imagefilm

Mit im Gepäck für die Bewerbung des Lutherlandes Thüringen hat die TTG einen neuen Imagefilm zum Reformationsjubiläum.

Das Ausstellungprojekt „Here I stand“ ist eine Kooperation besonderen Formates in Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum am 31. Oktober 2017. Es wurde federführend verwirklicht vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, von dem Deutschen Historischen Museum in Berlin sowie von der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha.

https://www.luther2017.de/de/

https://www.thueringen-entdecken.de/