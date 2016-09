In der Schweiz findet der erste Schweizer SchlÃ¶ssertag statt

Am 2. Oktober 2016 steigt erstmals der Schweizer Schlössertag. 19 kulturhistorisch bedeutende Schlösser und Burgen aus der französischen Schweiz, dem Tessin und der Deutschschweiz feiern mit einem Spezialprogramm die vielfältige Schlösserlandschaft.

Je zwei Schlösser kooperieren zu diesem Anlass und sind mit einem Angebot zum Mitmachen auf dem Partnerschloss zu Gast. Die Besucherinnen und Besucher soll eine geballte Ladung Schlosserlebnis erwarten - mit szenischen und thematischen Führungen, Schatzsuchen, Rätseln, Entdeckungstouren und kulinarischen Besonderheiten.

Am ersten Schweizer Schlössertag woillen die Schweizer Schlösser und Burgen erstmals "zusammenrücken". Obwohl sie zum Teil hunderte Kilometer voneinander entfernt liegen und vermeintlich einzigartig in der Landschaft stehen, bestehen zwischen den Schlössern und Burgen viele Verbindungen. So sind Schloss Chillon im Kanton Waadt und Schloss Hallwyl im Kanton Aargau zum Beispiel beides Wasserschlösser, die sich einst auf die gleiche Weise gegen Feinde verteidigten. Die Schlösser Bellinzona, Grandson und Lenzburg wurden alle drei von Landvögten regiert, während die Schlossanlagen Wildegg und Prangins beide von einer einzigartigen Gartenanlage umgeben sind.

Erlebnis an historischen Standorten

Der Schweizer Schlössertag macht daher die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schlösser zum Thema, Beispielsweise seien im Schloss Spiez Objekte aus Schloss Werdenberg integriert, die es beim Schlossrundgang zu entdecken gilt. Es braucht ein gutes Auge, um die Kuckuckseier zu erkennen. Die Bewohner von Schloss Werdenberg höchstpersönlich werden am Ende auf Schloss Spiez das Geheimnis lüften und ihre wertvollen Leihgaben wieder sicher nach Hause führen. Umgekehrt werden auch die Herrschaften von Schloss Spiez nach Werdenberg reisen, um ihre geliehenen Objekte einzufordern und dem Wettbewerbs-Gewinner einen Gutschein für einen Familienausflug zu ihrem Schloss zu überreichen.

Bei den Schlössern Wildegg und Prangins stehen die Gärten im Mittelpunkt. Die Frau des Gärtners von Schloss Prangins von anno 1780 ist zu Gast auf Schloss Wildegg und streift durch den prächtigen Schlossgarten. Obschon von den Düften und Farben des Wildegger Gartens ganz verzückt, kann sie es nicht lassen, den Wildegger Besucherinnen und Besuchern von den Schönheiten ihres Gartens auf Schloss Prangins zu erzählen und so spielerisch einen Einblick in die Schlossgeschichte des Partnerschlosses zu geben. Wer es hingegen vorzieht, selbst in die französische Schweiz zu reisen und auf Schloss Prangins zu verweilen, der darf dem Gärtner und dem Garten-Kurator bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und vom Profi erfahren, wie er seinen Prachtgarten pflegt.

Der Schweizer Schlössertag will an den 19 Standorten sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene ein abwechslungsreiches Programm mit Erlebnissen an historischen Standorten bieten. Es würden attraktive Mitmachprogramme, Schatzsuchen, Rätsel, Entdeckungstouren und thematische und szenische Führungen geboten. Hinter dem Schweizer Schlössertag steht der 2014 gegründete Verein "Die Schweizer Schlösser". Er hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schweizer Schlösserlandschaft einem breiten Publikum bekannt zu machen und den Schlössertourismus in der Schweiz zu fördern.

http://www.dieschweizerschloesser.ch/

Bild: obs/Die Schweizer Schlösser/Guido Schenker/ADA Solothurn