Musicals in Hamburg: "Das Wunder" von Bern lÃ¤uft aus

Mit dem Herbst beginnt in Hamburg wieder die Hochsaison für alle Musicalliebhaber. Der Betreiber Stage Entertainment zog Bilanz des vergangenen Jahres und wirft einen Blick auf die kommende Spielzeit.

Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment in Deutschland, zog zum Start der neuen Musicalsaison eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr: „Mit unseren vier Theatern in Hamburg haben wir uns zum Ziel gesetzt, unserem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und mehr Besucher für Musicals zu begeistern als je zuvor. Mit über zwei Millionen Zuschauern in Hamburg ist uns dies im vergangenen Geschäftsjahr gelungen, worauf wir sehr stolz sind.“ Damit sei Hamburg nach New York und London der drittgrößte Musicalstandort der Welt.

Auch in diesem Jahr soll ein Highlight auf das nächste folgen: Am 10. November feiert das Udo Lindenberg-Musical HINTERM HORIZONT seine Hamburg-Premiere. Lindenberg höchstpersönlich habe gemeinsam mit Regisseur Ulrich Waller die Inszenierung für das Stage Operettenhaus angepasst. Dabei sei es dem Panikrocker besonders wichtig gewesen, neues Songmaterial einzubauen und seinen Hit „Reeperbahn“ publikumswirksam zu präsentieren.

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN ist seit mittlerweile 15 Jahren in Hamburg zu sehen. Es sei seit der Premiere in nahezu jeder Vorstellung ausverkauft und habe mit mehr als 11 Millionen Besuchern in über 6.000 Vorstellungen sogar Hamburger Musical-Klassiker wie „Cats“ und „Das Phantom der Oper“ überholt. Das Publikumsinteresse sei ungebrochen,

Das zweite Hamburger Disney-Musical ALADDIN werde nach seiner Europapremiere im Stage Theater Neue Flora im letzten Jahr weiterhin allabendlich mit Standing Ovations gefeiert. Es soll neue Zielgruppen ansprechen: Das Publikum sei jünger - ungefähr ein Drittel aller Gäste sei zwischen 25 und 30 Jahre alt. Es seien im ersten Jahr einer neuen Produktion noch nie so viele Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen, und auch die Anzahl an Erstbesuchern sei überdurchschnittlich hoch.

Die Stage Eigenproduktion DAS WUNDER feierte im Herbst 2014 im neu errichteten Theater an der Elbe seine Weltpremiere. Das Musical wurde für seine berührende Geschichte und seine innovative Bühnentechnik gelobt, ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und erhält Bestnoten vom Publikum. Nach mehr als zwei Jahren Spielzeit und mit über einer Million Besuchern habe DAS WUNDER alle Erwartungen und Ziele übertroffen. Es wird jedoch nur noch bis Januar 2017 im Stage Theater an der Elbe zu sehen sein. Die Nachfolge-Produktion soll Mitte Oktober bekannt gegeben werden.

Auch in Zukunft will Stage Entertainment internationale Produktionen nach Deutschland bringen. Gleichzeitig sollen unter der Leitung von Creative Producer Simone Linhof als Teil des internationalen Development Teams auch weitere Eigenproduktionen für den nationalen und internationalen Markt entwickelt werden.

