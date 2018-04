„Wanderfrühling“: Events sollen Bayerns Wandertourismus stärken

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Wanderkultevents „24 Stunden von Bayern“ machen die ehemaligen Austragungsorte aus ganz Bayern gemeinsame Sache: Unter dem Motto „Wanderfrühling“ stellen sie für alle Naturliebhaber spezielle Wanderevents und -angebote auf die Beine.

Die „24 Stunden von Bayern“ haben sind mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Das Besondere: seit Beginn 2009 wurde die Veranstaltung jedes Jahr in einer anderen Wanderregion Bayerns ausgetragen. In diesem Jahr feiert das Event 10-jähriges Jubiläum in Kulmbach.

Den Startschuss geben die ehemaligen Austragungsorte, die sich unter dem Motto „Wanderfrühling“ und zusammen mit der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH etwas Besonderes überlegt haben: Zum „Einwandern“ geht es auf die ehemaligen 24-Stunden-Strecken, die teilweise oder komplett und speziell in diesem Jahr für alle Wanderbegeisterte zum Nachwandern angeboten werden. Besondere Highlights oder ein spezielles Rahmenprogramm ergänzen das Angebot. Alle Regionen verlosen vor Ort zwei Startgutscheine für die diesjährigen „24 Stunden von Bayern“ in Kulmbach im Frankenwald.

Topografische Daten als Navigationshilfe

Wer während oder außerhalb des „Wanderfrühlings“ die ehemaligen Strecken aller Austragungsorte der „24 Stunden von Bayern“ auf eigene Faust nachwandern möchte, kann sich ebenfalls auf den Weg machen: Outdooractive, Premiumpartner der „24 Stunden von Bayern“, hat unter www.24h-von-bayern.de alle Strecken und Tourenverläufe mit wichtigen Wegpunkten sowie Höhenprofilen in topografischen Karten dargestellt. Die Teilnehmer können sich auch über die eigens für die Veranstaltung ausgearbeitete App navigieren lassen und die Streckendaten für die Offline-Nutzung speichern. Außerdem steht ein Servicebereich mit praktischen Zusatzinformationen zur Verfügung. Die App ist für iOS und Android verfügbar und steht in den App-Stores zum Download bereit.

www.24h-von-bayern.de

www.facebook.com/24h.bayern