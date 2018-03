Wanderregion Wattenmeer: Grenzüberschreitend Wandern auf der Watten-Route

Das Förderprojekt „Watten-Agenda“ hat eine neue grenzübergreifende Wanderkarte und Wander-App veröffentlicht.

Im INTERREG V A-Projekt „Watten-Agenda“ bearbeiten Projektpartner aus der nördlichen Ems-Dollart-Region ein umfassendes Maßnahmenbündel, um einen wertschätzenden und nachhaltigen Tourismus in der deutsch-niederländischen Küstenregion am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer zu etablieren.

Einen wichtigen Schwerpunkt stellt dabei die Entwicklung aktivtouristischer Erlebnisangebote am Weltnaturerbe Wattenmeer dar. Das Wandern greift einen für die deutsche Seite eher neuen Trend auf. Während in den Niederlanden das Thema Wandern bereits seit einigen Jahren gut etabliert ist, gewinnt das Thema an der deutschen Nordseeküste durch steigende Nachfrage erst in den vergangenen Jahren an Bedeutung.

Im Rahmen der „Watten-Agenda“ haben sich niederländische und deutsche Partner auf den Weg gemacht, das Wanderangebot grenzübergreifend zu verbinden. Beste Voraussetzungen hierfür bietet der Lebensraum am Weltnaturerbe Wattenmeer mit dem sich anschließenden Binnenland. Mitten durch das Projektgebiet führt der Europäische Fernwanderweg E9, einer von insgesamt 11 Fernwanderwegen innerhalb Europas. Der Abschnitt des E9, der die Provinzen Fryslân und Groningen sowie Ostfriesland miteinander verbindet, wird demnach touristisch aufgewertet und zukünftig unter dem Namen „Watten-Route“ bzw. „Wadden-Route“ vermarktet.

Hierzu wurde von den Projektpartnern eine zweisprachige Übersichtskarte erstellt. Diese stellt ausgewählte Sehenswürdigkeiten vor. Der Wanderer erhält einen ersten Überblick zum Routenverlauf der „Watten-Route/Wadden-Route“ und über eine Kurzbeschreibung gute Informationen zu den Teilregionen im Überblick.

Ergänzend wurde für jede Teilregion entlang der „Watten-Route/Wadden-Route“ ein Wanderführer in handlichem Format aufgelegt. Dieser stellt die „Watten-Route/Wadden-Route“ im Detail vor. Jede Teilregion präsentiert die „Watten-Route/Wadden-Route“ dabei über Abschnitte mit Hilfe von Kartenmaterial, Sehenswertem entlang der Route und Kontaktinfos für Unterkunftsbuchungen etc. Jede Teilregion findet dabei ihr individuelles Herangehen. In Fryslân werden Rundwege vorgestellt, die an die „Watten-Route/Wadden-Route“ anknüpfen. Groningen stellt die „Watten-Route/Wadden-Route“ jeweils in Teilabschnitten vor. Und Ostfriesland stellt die großen Wanderwege vor, die gemeinsam, immer durch Einbeziehung von Etappen, die „Watten-Route/Wadden-Route“ bilden.

Die Übersichtskarte und die Wanderführer können von nun an kostenfrei bei der Provincie Fryslân, VVV Groningen, und der Ostfriesland Tourismus GmbH, bestellt werden und stehen zwei- bis dreisprachig zur Verfügung (deutsch-niederländisch für den ostfriesischen Bereich, zusätzlich englisch für die beiden niederländischen Provinzen).

Neben den Wanderrouten werde aktuell eine grenzübergreifende Wander-App entwickelt, die Anfang kommenden Jahres veröffentlicht werden soll. Hiermit könnten Wanderbegeisterte umfassende Informationen zur „Watten-Route/Wadden-Route“ abrufen. Und die App bildet neben der grenzübergreifenden Route weitere regionale Wanderrouten ab. Die Informationen zu den Wanderrouten können gespeichert werden, um diese später offline nutzen zu können.

www.watten-route.com