Österreichs Wanderdörfer setzen Schwerpunkt auf Gesundheit

2018 lautet das Motto in Österreichs Wanderdörfern „1.000 Wege zur Gesundheit“. Mit dem neuen Schwerpunkt stellen Österreichs Wanderdörfer diejenigen Angebote in den Fokus, die das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden ihrer Gäste stärken sollen.

Auch der neue Katalog „Die Magie des Gehens 2018“ präsentiere nicht nur die 45 Mitgliederregionen sowie deren qualitätsgeprüftes Landschafts- und Wanderangebot. Es würden auch einige der speziellen Angebote vorgestellt, bei denen Gäste etwas für ihre Gesundheit tun könnten: besondere Wanderwege und Anwendungen wie beispielsweise Heilmoor-Packungen im Waldviertel, Waldbaden in Kärnten oder gesunde Durchschlafmöglichkeiten in Vorarlberg.

Wandern macht gesund

Verschiedene akademische Studien belegen mittlerweile, was passionierte Wanderer schon immer wussten: Wandern hat einen gesundheitsfördernden Effekt, es steigert die Fitness, verbessert die Herz-Kreislauf-Funktionen, reduziert das Gewicht und stärkt das Immunsystem. Eine Studie des Deutschen Alpenvereins kommt daher zum Schluss, dass Wandern die gängigen Zivilisationskrankheiten besser bekämpft als jeder andere Fitness-Sport. Der Österreichische Alpenverein sieht Wandern zudem als eine wichtige medizinische Präventionsmaßnahme.

Außerdem werde beim Gehen in der Natur unser zentrales Belohnungssystem aktiviert, in dem Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet würden. „Wandern“, sagt der Vorarlberger Facharzt für Psychiatrie und Neurologie Prof. Dr. Reinhard Haller, „führt zu einer positiven Berauschung ohne gefährliche Nebeneffekte“. Die positiven Auswirkungen seien also nicht nur körperlich zu spüren, sondern wirken sich auch auf unser Schlafverhalten, Stimmung und Selbstwertgefühl aus. Dies wusste auch schon der dänische Philosoph Sören Kierkegaard: „Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, den man nicht weggehen kann.“

1.000 Wege zur Gesundheit – die besten Angebote

In diesem Sinne haben die 45 Mitgliedsregionen von Österreichs Wanderdörfern ihre besten Gesundheitsangebote zusammengetragen und sie unter die Überschrift „1.000 Wege zur Gesundheit“ gesetzt. Mit diesen Angeboten sollen die Besucher ihren Urlaub im Einklang mit der Natur verbringen, sie sollen lernen, auf ihren Körper zu hören und auf die eigene Gesundheit zu achten. Die Naturverbundenheit, die den Menschen in den vergangenen Jahren oft verloren ging, soll somit wieder aktiviert werden.

www.wanderdoerfer.at/gesundheit