Österreich: 34 neue Wandergütesiegelträger ausgezeichnet

Mit der feierlichen Verleihung des Österreichischen Wandergütesiegels werden jedes Jahr all jene Wanderdörfer, -wege und –gastgeber in Österreichs Wanderdörfern geehrt, die den anspruchsvollen Qualitätszertifizierungsprozess des Österreichischen Wandergütesiegels für ein perfektes Wandererlebnis erfolgreich absolviert haben.

Am Donnerstag, den 11. Jänner 2018, wurden 34 der begehrten Auszeichnungen auf der Showbühne der Österreichischen Ferienmesse verliehen.

In Österreichs Wanderdörfern erwarte den Besucher demnach nicht nur die faszinierende Vielfalt der österreichischen Alpenlandschaft, sondern auch ein ganzheitliches Wandererlebnis, das durch ein harmonisches Zusammenspiel von Wandergastgebern, die das bevorstehende Naturerlebnis bereits in ihrem Haus beginnen lassen, Wanderdörfern, die den Zauber der umliegenden Landschaft schon im Tal spürbar machen und Wanderwegen, die zu den schönsten Naturattraktionen der Destinationen führen, entstehe. Das Österreichische Wandergütesiegel garantiere die Umsetzung dieser allumfassenden Wanderphilosophie durch die penible Überprüfung der Raum-, Erlebnis-, Orientierungs- und Serviceleistungen aller in sie eingebundenen Akteure.

2017 taten sich demnach vor allem die Wandergastgeber durch besonders fleißige Zertifizierungsaktivitäten hervor. Am Millstätter See wurden gleich 9 Betriebe – vom Campingplatz bis zum 4-Sterne-S-Hotel – ausgezeichnet. Und auch in Lech am Arlberg, Warth, Mittersill, dem Nationalpark Hohe Tauern Kärnten, dem Alpbachtal, dem Mostviertel, dem Gasteinertal, dem Pillerseetal und in der Region Wilder Kaiser wurde den unterschiedlichsten Betrieben diese Ehre zuteil. Mit der Prämierung der Dörfer Seeboden und Döbriach (Millstätter See), dem Panoramaweg Südalpen (Sonnenwinkel Kärnten) und dem 4 Berge Aussichtsweg (Region Villach) verwandelte sich die Gütesiegelverleihung beinahe in Kärntner Festspiele. Doch auch das Gasteinertal konnte mit der Zertifizierung der Dörfer Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein sowie dem Gastein Trail und zwei Gastgebern einen starken Eindruck hinterlassen.



Zertifizierungen im Jahr 2017

Zertifizierte Wanderwege:

Sonnenwinkel Kärnten: Panoramaweg Südalpen (Weitwanderweg)

Region Villach: 4 Berge Aussichtsweg

Gasteinertal: Gastein Trail (Weitwanderweg)

Zertifizierte Wanderdörfer:

Millstätter See: Seeboden, Döbriach

Lech am Arlberg: Lech am Arlberg

Gasteinertal: Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein

Zertifizierte Wandergastgeber:

Millstätter See: Hotel Zanker, Hotel Moserhof, Das Moerisch, Familiengut Burgstaller, Hotel Trattnig, Hotel zur Post, Stanahof, Camping Mössler, Hotel Alpenrose

Lech am Arlberg: Hotel Gotthard, Burghotel Oberlech

Warth am Arlberg: Vital Chalet, Haus Alpin

NPHT Kärnten: Sattleggers Alpenhof

Mittersill: Torlehenhof, Kinderhotel Felben

Wilder Kaiser: Adelbergers Bergland

Alpbachtal: Pirchnerhof

Mostviertel: Bauernhof Ablass

Gasteinertal: Völserhof, Der Kaiserhof – Hapimag Resort

Pillerseetal: Alpegg Chalets, Hotel Unterlerchner

www.wanderguetesiegel.at

Bild: Andreas Kranzmayr