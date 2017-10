Studie „Pferdetourismus Deutschland 2017“: Sonderauswertung Tagestourismus online

Im Rahmen der Pferdetourismusstudie 2017 wurde auch das Tagesausflugsverhalten der befragten 1.180 Reiter und Pferdeinteressierten analysiert. Dazu liegt jetzt eine Sonderauswertung vor.

Die weitergehende Analyse der in einer gemeinsamen Studie von BTE und HorseFuturePanel erhobenen Daten liefere detaillierte Zahlen und Fakten zum Tagestourismus rund ums Pferd. Rund 14 Millionen Deutsche seien am Thema Pferd interessiert. Doch welche Angebote werden aktuell und zukünftig nachgefragt? Wer plant diese und wie viel wird durchschnittlich dafür ausgegeben?

Die Ergebnisse der Studie „Tagestourismus rund ums Pferd“ liegen nun online vor. Diese Ergebnisse ergänzen die bereits vorgelegte Auswertung zum Urlaub rund ums Pferd.

Im Ergebnis werde deutlich: Drei Viertel der befragten Pferdesportler machten auch Tagesausflüge rund ums Pferd. Sie nähmen an Kursen, Wettbewerben und Tagesritten teil oder besuchen Turniere, Pferdemessen und andere Pferdeveranstaltungen. Im Vordergrund stehe dabei das Gesamterlebnis mit passendem Rahmenprogramm – ein schöner Turnierplatz allein reicht den meisten Besuchern nicht mehr.

Rund zwei Drittel der pferdebezogenen Tagestouristen seien selbst aktiv mit dem Pferd. Am liebsten nehmen die Befragten an Turnieren oder Lehrgängen rund ums Pferd in der näheren Umgebung bis 100 Kilometer Entfernung teil. Für besondere Events oder prominente Ausbilder werden aber auch weite Anreisen in Kauf genommen. Viele Reiter seien sehr naturverbunden und schätzen Aus- und Tagesritte in die Natur. Die Orientierung im Gelände mit GPS-Gerät oder Smartphone werde zukünftig weiter an Bedeutung zunehmen.

Das Potenzial im Tagestourismus rund ums Pferd sei noch nicht ausgeschöpft: Mit attraktiven Veranstaltungen, Schnupper- und „Rund-um-sorglos“-Angeboten lassen sich neue Gäste für den Pferdetourismus gewinnen.

Die Sonderauswertung „Tagestourismus rund ums Pferd“ und Kernergebnisse der Gesamtstudie stehen allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung.

www.tourismus-rund-ums-pferd.de