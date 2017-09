Skigebiete in der Wintersport-Arena investieren rund fünf Millionen Euro

In diesem Jahr investieren die Liftbetreiber in der Wintersport-Arena Sauerland rund fünf Millionen Euro. Mit neuen Transportbändern, Schnee-Erzeugern und Pistenwalzen soll die Pistenqualität in den Skigebieten weiter deutlich ansteigen.

Weit über 100 Millionen Euro seien seit Anfang des Jahrtausends alleine in den direkten Ausbau der Skigebiete geflossen. Seitdem gab es kaum ein Jahr, in dem in den großen Skigebieten nicht mindestens ein Sessellift gebaut wurde. Die Beförderungskapazitäten seien dort entsprechend weit ausgebaut und auf hochmodernem Stand. Gezielt und an bestimmten Punkten wollen die Betreiber dennoch Optimierungen vornehmen. So soll im Skigebiet Willingen ein neues Förderband für Rodler und Kinder an der Dorfwiese entstehen. Im Skiliftkarussell Winterberg werde ein Förderband den Schlepplift am Poppenberg ersetzen. Das Zweite werde im kommenden Winter Rodler und Skifahrer am Käppchenhang befördern. Ebenfalls an die Rodler gedacht haben die Betreiber im m Skikarussell Altastenberg. Arbeiten im Startbereich des Rodelhangs machen das Gelände noch leichter zu befahren und sicherer.

Pistenqualität macht einen Sprung nach vorn

Wintersportler haben einen hohen Anspruch an Schneesicherheit und Pistenqualität. Im Skiliftkarussell Winterberg seien im kommenden Winter drei neue Pistenwalzen im Einsatz. Auch das Skigebiet Bödefeld-Hunau schaffe einen Pistenbully an.

An der Beschneiungssituation werde derzeit in allen Skigebieten gearbeitet. Das Skiliftkarussell Winterberg schaffe 20 moderne, energiesparende Schnee-Erzeuger an und ersetze damit teils alte Geräte. Das Skidorf Neuastenberg und der Schmallenberger Höhenlift optimieren ihre Beschneiungsanlagen. Teils durch Ausbau der Pumpen und Rohe, teils durch neue Geräte. Das Skikarussell Altastenberg erweitert das Rohrleitungsnetz, legt neue Anschlussstellen an, schafft sechs neue Schnee-Erzeuger an und schafft dadurch eine Kapazitätserweiterung um 25 Prozent. Auch das Skigebiet Willingen hat einige neue Schneekanonen angeschafft.

Die Snowboard-Youngsters wird’s freuen: Der Funpark im Skidorf Neuastenberg heißt ab sofort Funslope Park Postwiese. Neu ist darin ein Slopestyle-Parcours für Anfänger, der auch für Kinder befahrbar ist. So zelebrieren nicht nur Free-Ski und Snowboard-Cracks ihre Moves, auch weniger erfahrene Gäste tasten sich heran.

Auch einige Skihütten und Gasthäuser erneuern ihr Angebot. Im Skigebiet Winterberg wird zurzeit die Skihütten Wies’n Wirt in der Remmeswiese neu gebaut. Gleich nebenan entsteht ein neues Skischulgebäude und gegenüber dem Flutlichthang wird die Skihütte „Gockelstall“ ausgebaut.

Die lang geplante Verbindung der zwei Skiberge in Willingen schreite voran, werde aber im kommenden Winter noch nicht zum Zuge kommen. Erst im Winter 2018/19 soll sie fertig sein. Der Bau der Verbindung über den Köhlerhagen mittels eines Achter-Sessellifts startet im Frühjahr 2018.

Bild: Wintersport-Arena Sauerland/ Siegerland-Wittgenstein e. V.