Neuer Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg fertig

In der Nahe.Urlaubsregion ist der neue Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg entstanden, der an verschiedenen Lebensstationen dieser Persönlichkeit des Mittelalters vorbeiführt.

Die Äbtissin, Dichterin, Theologin, Natur- und Heilkundlerin lebte zeit ihres Lebens in der Region. Der Pilgerwanderweg wird im September offiziell eröffnet. In der Festwoche vom 10. bis 17. September findet eine Veranstaltungsreihe auf dem Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg statt.

Der rund 140 Kilometer lange Pilgerwanderweg, der in einigen Passagen auf Premiumwegen der Nahe.Urlaubsregion entlangführt, beginnt in Idar-Oberstein und führt über Niederhosenbach, dem Familiensitz und möglichen Geburtsort Hildegard von Bingen weiter nach Bad Sobernheim. Unweit von hier befindet sich die Klosterruine Disibodenberg, in dem die Heilige die ersten 40 Jahre ihres bedeutenden Lebens verbrachte. Der Pilgerwanderweg endet schließlich in Bingen am Rhein. Hier zeugt noch der Rupertsberger Gewölbekeller von der letzten Wirkungsstätte Hildegard von Bingen: 1150 gründete sie das Kloster Rupertsberg im heutigen Bingerbrück, das 29 Jahre Ort ihres Schaffens war. Letzte Stationen dieses ökumenischen Pilgerwanderweges sind der Hildegardschrein in der Wallfahrtskirche St. Hildegard Rüdesheim-Eibingen und die Abtei St. Hildegard Eibingen.

Rund 60 Hildegardtafeln auf der gesamten Wegstrecke informieren über die Person und das Werk sowie über das Leben im Mittelalter. Der spirituellen Seite Hildegard von Bingen nähern Sie sich durch Meditationstafeln, die Hildegard von Bingen visionären Bildern aus ihrem Hauptwerk der „Scivias - Wisse die Wege“ folgen und Impulse für eine Meditation geben. Die Schilder sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfasst.

Auch einen Pilgerpass soll es geben: Dieser wird bei der Naheland-Touristik GmbH und in den Tourist-Informationen erhältlich sein und kann in den Beherbergungsbetrieben, weiteren Wegestationen und abschließend in der Abtei St. Hildegard in Eibingen abgestempelt werden.

www.hildegardweg.eu