Neue Prädikatswanderwege in Rheinhessen eröffnet

Von Wald, Weinbergen und Weiden gesäumte Wege, der Blick ins Weite vom Rheintal bis in den Taunus, über die sanften Weinhügel oder blühende Obstplantagen - die neuen Prädikatswanderwege in Rheinhessen, die „Hiwweltouren“, sollen neue Gäste anlocken.

„Hiwwel“ heißt auf Rheinhessisch „Hügel“ – und auch die neuen Wege seien als Rundtouren für Genusswanderer konzipiert und erfüllen die Richtlinien des Deutschen Wanderverbands für die Prädikatswanderwege. Jeder Aufstieg werde mit einem wunderbaren Ausblick über das rheinhessische Hügelland belohnt, an den schönsten Plätzen erwarten die „Tische des Weines“ die Wanderer zum Picknick.

Mit den zusätzlichen Wegen wächst das zertifizierte Prädikatsrundwandernetz im Städte-Dreieck zwischen Mainz, Bingen und Alzey auf rund 120 Kilometer. Die zwischen 8 und 14 Kilometer langen Runden verbinden auf leichten bis mittelschweren Routen romantische Fachwerkdörfer und Städte mit traumhaften Aussichtspunkten.

„Der Tourismus ist für Rheinland-Pfalz und insbesondere für Rheinhessen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit der Förderung in Höhe von 83.000 Euro für die neuen Hiwweltouren in Rheinhessen sind in den letzten Monaten für die Region wichtige touristische Infrastrukturprojekte umgesetzt worden. Die neuen Wanderwege betten sich ein in den konsequenten Aufbau hochwertiger Wanderinfrastruktur mit Schildern und Markierungen, Informations- und Hinweistafeln sowie Bänken und anderen Möbeln entlang der Wege“, sagte Staatssekretärin Daniela Schmitt (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz) anlässlich der Eröffnung der fünf neuen Prädikatswanderwege.

Die neuen Hiwweltouren im Überblick:

Hiwweltour Westerberg (Ingelheim, Schwabenheim a. d. Selz)

Hiwweltour Neuborn (Wörrstadt-Rommersheim, Sulzheim)

Hiwweltour Aulheimer Tal (Flonheim, Bornheim, Lonsheim)

Hiwweltour Zornheimer Berg (Zornheim)

Hiwweltour Stadecker Warte (Stadecken-Elsheim)

Alle Touren sind zwischen 8 und 14 km lang.

