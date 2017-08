Deutsche Wanderverband: Alljährliches Qualitätsprogramm zur TourNatur

Als Partner der Messe Düsseldorf wird der Deutsche Wanderverband (DWV) für einige Höhepunkte während der TourNatur vom 1. bis 3. September sorgen.

Am Freitag (1.9.) bekommen die frisch zertifizierten Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ sowie voraussichtlich eine Qualitätsregion ab 11.15 Uhr auf der Bühne in Halle 6 ihre Urkunden. Ausgezeichnet wird auch der erste Qualitätsweg der Kategorie „kulturerlebnis“. Außerdem hat der DWV während der Messe ein Fachforum zur Digitalisierung im Wandertourismus organisiert. Und auch für Kinder habe die Messe etwas Spannendes zu bieten.

Das Fachforum „Wandern 4.0 - Digitalisierung im Wandertourismus – Chancen und Herausforderungen“ am Samstag (2. 9. von 11.00 bis 13.00 Uhr, Raum 814, Halle 8B) wendet sich an das Fachpublikum und thematisiert in Kurzreferaten und einer Podiumsdiskussion die Konsequenzen der zunehmenden Digitalisierung für den Wandertourismus. Als Referenten vorgesehen sind Dirk Weidemann (Outdooractive GmbH & Co. KG), Herbert Hoffmann (Touristikzentrale Paderborner Land e. V.), Mathias Behrens-Egge (BTE Tourismus- und Regionalberatung), Markus Matthaei und Stefan Huber (hubermedia GmbH) sowie Erik Neumeyer (DWV Service GmbH).

Nicht zuletzt organisiert der DWV gemeinsam mit der Messe Düsseldorf und weiteren Ausstellern eine Rallye für Kinder. Unter dem Motto „Aktionspunkte aufsuchen, mitmachen, Neues entdecken“ werden die jungen Besucher eingeladen, sich an Aktivitäten zu beteiligen und die Ausstellung aktiv zu erschließen. Es winken viele Preise wie etwa Reisegutscheine für die ganze Familie oder – passend zum Thema der Messe – der „Kletterfels mit Berghütte“ von Playmobil.

Erstmalig in ihrer Geschichte will die TourNatur sich als Messe für den gesamten Outdoormarkt in Düsseldorf präsentieren. Als „TourNatur – Die Outdoormesse“ richtet sie sich an alle Fans sportlicher Aktivitäten im Freien. Die Palette reicht vom Wandern und Klettern über das Trekking und Mountainbiken bis hin zum Kanufahren. Neben der Präsentation von mehr als 5.000 Reisedestinationen bieten 275 Aussteller die neueste Ausrüstung sowie fachmännische Beratung.

ie Online-Tageskarte kostet inklusive kostenloser Hin- und Rückfahrt zum Messegelände innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR, DB 2.Kl.) für Erwachsene 14 Euro. Schüler, Studenten und Kinder bekommen Rabatt.

www.tournatur.com