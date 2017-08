Naturpark Lüneburger Heide erneut als „Qualitätsnaturpark“ ausgezeichnet

Erstmals nahm der Naturpark Lüneburger Heide 2007 nach der Erweiterung von ehemals 223 qkm auf heutige 1070 qkm zwischen Soltau, Lüneburg und Buchholz an der Qualitätsoffensive des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) teil. In 2012 gelang dem Verein den Titel „Qualitätsnaturpark“ erstmals zu verteidigen. Nun galt es, erneut den Titel zu halten.

Das Team des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide mit Geschäftsführerin Hilke Feddersen hatte dafür zunächst einen Fragenkatalog auszufüllen. Dabei ging es um die Handlungsfelder Naturparkmanagement, Naturschutz und Landschaftspflege, Erholung und Umweltbildung und nachhaltige Regionalentwicklung. Für jedes Handlungsfeld werden vom VDN max. 100 Punkte vergeben, insgesamt also 500. Im Jahr 2012 erhielt der Naturpark Lüneburger Heide 338 Punkte. In seiner jetzigen Re-Zertifizierung werde er wieder ein „gutes Ergebnis im mittleren Segment“ erzielen, teilte der Prüfer des VDN Lippke mit. Damit könne das erfreuliche Ergebnis von 2012 konstant gehalten werden. Alle Aktivitäten und Maßnahmen des Vereins Naturpark Lüneburger Heide und seiner Partner würden „mit hoher Qualität in der Planung und Durchführung angegangen“, so Lippke weiter.

Wie viele Punkte es in der Endberechnung dann tatsächlich werden, könne er noch nicht sagen, da die endgültige Entscheidung bei dem Verband Deutscher Naturparke liege, so Lippke. Eins ist aber klar, sichert Lippke dem Vorsitzenden Olaf Muus und dem Team des Naturparks Lüneburger Heide zu „ Im Herbst wird der Naturpark Lüneburger Heide sein offizielles Zertifikat zum Qualitätsnaturpark im Rahmen der Verbandstagung im Fläming überreicht bekommen uns sich für weitere 5 Jahre Qualitätsnaturpark nennen dürfen.“

„Die Prüfung und Bewertung durch einen externen Experten ist wichtig für unsere Entwicklung als Naturpark. Herr Lippke konnte sich einige Ergebnisse unserer Arbeit direkt vor Augen führen und kann u.a. aufgrund seiner Zertifizierungserfahrungen in 23 anderen deutschen Naturparken auch Tipps und Empfehlungen für eine weitere Verbesserung unseres Angebotes und unserer Arbeit geben, “ so Geschäftsführerin Hilke Feddersen. In einem waren sich Herr Lippke und der Vorsitzende Muus sowie das Team Naturpark Lüneburger Heide ganz einig, „die Entwicklung und Umsetzung vieler guter und innovativer Projekte für die Region scheitern trotz zahlreicher Ideen und erheblichen Potenzials derzeit schlichtweg an den knappen Finanz- und Personalmitteln des Vereins Naturpark Lüneburger Heide.“ Die erneute Auszeichnung als „Qualitätsnaturpark“ sei aber eine wichtige Anerkennung des Beitrags, den der Naturpark und seine Mitgliedsgemeinden in den letzten fünf Jahren trotz begrenzter Ressourcen für die Region geleistet haben.

