Skischulwoche: Schweiz lädt deutsche Schulklassen zum Wettbewerb

Der Skisport hat ein Nachwuchsproblem. Die hohen Kosten sind von vielen Familien und Jugendlichen kaum noch zu tragen. Um so intensiver bemühen sich die Destinationen und Verbände um neue Gäste. Die Schweizer Institutionen und der Deutsche Skiverband versuchen es jetzt mit einem Wettbewerb für Schulklassen.

Schweiz Tourismus, der Deutsche Skiverband (DSV), die Schweizer Schneesportinitiative mit ihrer Plattform GoSnow.ch, Medienpartner planet radio und die länderübergreifende Initiative „Dein Winter. Dein Sport.“ ermöglichen demnach einer Schulklasse eine Woche Skifreizeit in Interlaken im Berner Oberland. Gemeinsam sollen Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre eine ereignisreiche „Schulwoche“ mit Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhlaufen und Eissport erleben. In Workshops erfahren sie unter anderem alles zum Thema „Sicherheit im Schnee“. Winterbegeisterte Schulklassen können sich ab sofort einfach auf www.snowcamp-schweiz.de bewerben – die kreativsten Video-Clips kommen in ein Online-Voting. Einsendeschluss ist der 30. August 2017.

Für die Schulwochen in der Schweiz sollen Schulklassen mit einem kurzen, knackigen Video-Clip zeigen, wie cool sie seien – und warum gerade sie auf die Schweizer Pisten gehören. Eine Jury prämiere die zehn besten Clips. Diese schaffen es dann in das Online–Voting, das vom 31. August bis 8. September stattfindet. Die Siegerklasse werde am 8. September online und in der Morning-Show von planet radio bekanntgegeben.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle wintersportbegeisterten Schulklassen, die eine Schneesportwoche in der Schweiz gewinnen möchten.

Alter der Schüler: ab 14 Jahre

Destination: Interlaken

Leistungen: An- und Abreise im Bus, fünf Übernachtungen im Balmers Hostel, Verpflegung, Skipässe, Leihmaterial, Party-Abend mit planet radio und sportliche Betreuung vor Ort – unter anderem durch den Skilangläufer und ehemaligen Bundestrainer Georg Zipfel!

Aktivitäten: Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhlaufen, Eissport und Workshops

„Das übergreifende Ziel unseres Projektes ‚Winter macht Schule’ ist es, den Schneesport in Deutschland in jeder Hinsicht zu fördern. Im Zentrum steht dabei die Jugend. Wir wollen den Jugendlichen die Möglichkeit für Erlebnisse im Schnee bieten. Denn wer mit Natur und Landschaft emotional verbunden ist, Interesse an seiner Umwelt hat und sich draußen wohlfühlt, handelt und lebt in der Regel gesünder als andere. Durch einzigartige Sport- und Naturerlebnisse gewinnen die Kinder und Jugendlichen in den speziell dafür konzipierten Wintercamps von GoSnow.ch pädagogisch wertvolle Gruppenerfahrungen und lernen altersgerecht Aspekte von nachhaltiger Entwicklung kennen“, so Jörg Peter Krebs, Deutschland-Direktor von Schweiz Tourismus. Ob das Kernproblem - die hohen Kosten und die Konkurrenz durch andere Sportarten und Aktivitäten - damit gelöst werden, darf bezweifelt werden. Das Hauptziel dürfte sein, eine gewisse virale PR-Wirkung zu erzielen.

www.snowcamp-schweiz.de

www.deutscherskiverband.de/schweiz

www.deinwinterdeinsport.de

Bild: Schweiz Tourismus