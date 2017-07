AIDA Mountainbike- und Rennrad-Wochen: Wie die Kreuzfahrtbranche Aktivtouristen lockt

Die Ausdifferenzerung der Kreuzfahrtbranche setzt sich weiter fort. Mit besonderen Themenangeboten werden verschiedene Zielgruppen differenziert inspiriert - auch und gerade in Konkurrenz zu den entsprechenden Destinationen. Die AIDA Mountainbike- und Rennrad-Wochen sind nur ein Beispiel.

In der Wintersaison 2017/2018 sollen Biker demnach mit AIDA richtig auf Touren kommen. Auf AIDAperla fänden im September eine Mountainbike- und eine Rennrad-Woche statt. Im November drehe sich auf den Kanaren mit AIDAprima alles um die Zweiräder und im Dezember biete AIDAdiva auf der Karibiktour ein Rad-Trainingslager an. Mit an Bord seien die Radexperten Jens Heppner und Mario Peters, die mit ihrem Know-how und ihrer Leidenschaft fürs Biken für die professionelle Betreuung sorgen sollen. Sie gäben demnach ambitionierten Freizeitfahrern Tipps rund um Training, Ausrüstung, Motivation und Ernährung. Neben ausgedehnten Bikingtouren sollen sich Gäste auf Experten-Talks, Schrauber-Workshops, tägliche Bike-Checks, ein Testcenter, Vorträge und sportliche Challenges freuen.

Biking rund um das westliche Mittelmeer

Interessierte checken an Bord der AIDAperla vom 8. bis 15. September bzw. vom 15. bis 22. September ein. Von Barcelona aus geht es nach Palma de Mallorca, Ajaccio, Civitavecchia sowie Livorno. Bei jeweils vier geführten Touren, zahlreichen Workshops und Vorträgen können Gäste zusammen mit den Profis Mario Peters und Jens Heppner ihre Passion für den Radsport ausleben.

Biking auf den Kanaren

Wenn in Deutschland der Herbst Einzug gehalten hat und Radtouren ohne Mütze und Handschuhe undenkbar sind, starten auf AIDAprima zwei 7-tägige AIDA Radkreuzfahrten auf die Kanaren. Bei angenehm milden Temperaturen und hoher Schönwetter-Wahrscheinlichkeit "erfahren" sich Gäste mit den AIDA Biking-Experten Jens Heppner oder Mario Peters auf vier geführten Touren die einzigartigen Landschaften rund um Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria und Madeira. Vom 15. bis 22. November 2017 ist die AIDA Rennradwoche mit Jens Heppner und vom 22. bis 29. November schließt die Mountainbike-Woche mit Mario Peters an.

Die Karibik mit dem Rad

Auf zehn geführten Touren geht es mit dem eigenen Mountainbike und dem Bike-Experten Jens Heppner vom 3. bis 17. Dezember ab/bis Barbados zu den Kleinen Antillen, darunter die ABC-Inseln sowie in die Dominikanische Republik.

Eine AIDA Rennradwoche mit Jens Heppner vom 22. bis 29.11.2017 koste als 7-tägige Kanarenkreuzfahrt auf AIDAprima

ab/bis Teneriffa ab 745 Euro pro Person. Die Preis für das Rennrad-Programm starte 549,99 Euro.

www.aida.de

Bild: obs/AIDA Cruises