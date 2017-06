Allgäu: Neue Familienradtouren

Im Internetportal der Allgäu GmbH sind ab sofort 39 Familientouren dargestellt, die den speziellen Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst sein sollen.

Die Touren seien dank einer kurzen Beschreibung, Details zu den Routen mit Schweregrad, Länge und Höhenmeter gut zu planen. Ergänzend seien wichtige Tipps wie Einkehrmöglichkeiten, Spielplätze oder die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr beschrieben. Die Strecken reichen von nur sechs Kilometern (ab Scheidegg zum Skywalk) bis zu knapp 47 Kilometern (Emmentaler Radweg). Manche liegen an Seen und Flüssen, manche führen zu bewirtschafteten Alpen, die Berge im Blick.

Alle 39 Familienradtouren finden sich unter www.allgaeu.de/familienradtouren