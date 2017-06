Abenteuer studieren: Ein eigenes Studienprogramm für den Outdoorsport-Bereich

Die Hochschule für angewandtes Management (HAM) bietet am Adventure Campus Treuchtlingen ab Wintersemester 2017/18 ein neueartiges Bachelorprogramm im Bereich Outdoorsport und Adventuremanagement an.

Die Hochschule für angewandtes Management nimmt damit den Outdoorsport und Adventuremanagement – ein Branchenfokus im Studiengang Sportmanagement (B.A.) – in ihr Portfolio auf. Mit diesem innovativen Studiengang reagiere die Hochschule auf eine immer professioneller werdende Outdoor-Branche. Internationale Hochschulen insbesondere im englischsprachigen Ausland und Skandinavien, hätten den Bedarf an akademisch ausgebildeten Experten im Bereich erkannt und böten entsprechende Studiengänge bereits an.

In Deutschland fehle es bisher an einem entsprechenden Studienangebot. Um die Outdoor- und Adventureindustrie in Deutschland zu stärken, ruft die Hochschule für angewandtes Management daher einen Studiengang im Outdoor- und Adventuremanagement ins Leben. „Das Interesse an Outdoorsport ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und immer mehr Menschen suchen nach naturnahen und authentischen Erlebnissen, nicht zuletzt auch im Urlaub. Mit der steigenden Nachfrage wächst auch das Bedürfnis nach gut ausgebildeten Führungskräften mit fundierten Managementkenntnissen in diesem Bereich“, erläutert Prof. Dr. Sand.

Als Programmleiter und erster Professor für Outdoorsport und Adventuremanagement in Deutschland, auf diesem Gebiet, habe er maßgeblich an der Entwicklung des Studienangebots mitgewirkt. Die Studieninhalte seien dabei stark praxisorientiert ausgelegt und umfassten Module wie Abenteuer-Tourismus, Outdooraktivitäten in der Erlebnispädagogik, water-, land- and air-based activities, Leadership und Guiding und viele mehr. Aber auch wissenschaftlich fundierte theoretische Aspekte nähmen bei der umfassenden Ausbildung eine wichtige Rolle ein.

Der Studiengang werde an Europas einzigem akademischem Adventure Campus in Treuchtlingen angeboten, der gut für Outdoorsport geeignet sei (www.adventure-campus.com). Für die drei Präsenzwochen im Semester se der, im Altmühltal gelegene, Campus das perfekte Base Camp für ein Studienerlebnis mit vielen Praxisinhalten.

Mit Hilfe hochkarätiger Partner aus der Outdoor- und Adventurebranche wie Jochen Schweizer, faszinatour, dem Hubert Schwarz Zentrum oder dem regionalen Outdoorfestival Heimatrausch, werde der Praxisbezug des Studiums sichergestellt. HAM-Präsident Prof. Dr. Claudius Schikora betont: „Wir gehören bereits jetzt zu den Marktführern im Bereich Sportmanagement. Unser neues, praxisnahes Studienangebot Outdoorsport und Adventuremanagement baut diesen Spitzenplatz noch weiter aus und gibt uns die Möglichkeit, unsere Studierenden zu Pionieren in dieser spannenden Branche auszubilden.“

Das flexible, semi-virtuelle Studienmodell der HAM biete beruflich tätigen Studierenden, Leistungssportlerinnen und -sportlern, sowie Outdoorbegeisterten die Möglichkeit, neben den Belastungen des normalen Jobs bzw. des Leistungssports oder während dem nächsten Abenteuer zu studieren und an die berufliche Zukunft zu denken.

Der branchenfokussierte Sportmanagement-Bachelor Outdoorsport und Adventuremanagement startet im Wintersemester 2017/2018. Interessierte können sich bereits jetzt bewerben: www.fham.de