Wintersportkrise: One-Day-Ski-Experience in der Schweiz wird fortgesetzt

Zum ersten Mal wollten der Schweiz Tourismus und die Schweizer Winterdestinationen im vergangenen Winter mit dem Angebot „One-Day-Ski-Experience“ (ODSE) Pistenneulinge und Wiedereinsteigerinnen aus aller Welt auf die Schweizer Pisten locken. "Gemäss den Rückmeldungen aus den Skigebieten und den Märkten wird die Aktion als Erfolg verbucht. Ihre Weiterführung sei daher mindestens für die zwei kommenden Winter geplant.

Das große Potential bei Gästen besonders aus den Fernmärkten, die den Schweizer Pisten-Winter noch nicht kennen, könne mit One-Day-Ski-Experience effektiv angesprochen werden. Dabei gäben die Wintersportgebiete einen neuen Impuls für den Schweizer Wintertourismus, wenn sie im Rahmen der Experience All-Inclusive-Ski-Pakete (Ausrüstung, Unterricht, Skipass) für Anfängerinnen und Anfänger anböten. Aufgrund der erstmaligen Durchführung nicht zuletzt auch mit sehr unterschiedlichen individuellen Paket-Ausgestaltungen können für die vergangene Saison noch keine absoluten Zahlen und Vergleichswerte genannt werden.



Positive Rückmeldungen aus Destinationen und Märkten



Doch dank den zahlreichen positiven Rückmeldungen aus den bisher beteiligten 19 Wintersportgebieten konnten nun weitere Winterdestinationen für die Teilnahme an ODSE motiviert werden. Die Vertretungen von Schweiz Tourismus in aller Welt sowie ausländische Reiseveranstalter haben darüber hinaus ebenfalls positives Feedback gegeben und wollen so zur weiteren Optimierung der Angebote beitragen. National und international sei beispielsweise künftig auch eine Fokussierung der weniger pistenerfahrenen Expat-Communities geplant.



Erfolg auch online und auf Social Media



Besonders die Facebook-Kampagne zu ODSE konnte laut Schweiz Tourismus weltweit überdurchschnittliche Webbesuche und Klickraten verbuchen. Zudem war die durchschnittliche Verweildauer auf der Seite MySwitzerland.com/skiexperience mit über zwei Minuten pro Besuch ebenfalls aussergewöhnlich hoch.



www.stnet.ch