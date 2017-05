Sonderauswertung DESTINATION BRAND: Mountainbiking als Urlaubs-Thema

Anlässlich des MTB-Tourismuskongresses vom 16.-18. Mai 2017 in Winterberg wurde eine Sonderauswertung der aktuellen Studie „DESTINATION BRAND 16 – Die Themenkompetenz deutscher Reiseziele“ zum Urlaubsthema „Mountainbike fahren“ durchgeführt.

Sich im Urlaub in der Natur aufhalten ist für die meisten Deutschen von großem Interesse. 67% aller Befragten gaben in der aktuellen Studie demnach an, dass sie daran großes bis sehr großes Interesse haben. Damit belegt das Thema Natururlaub Platz 1 der Urlaubsinteressen und liegt damit knapp vor den Urlaubsthemen „Städtereise“ (Platz 2) und „spektakuläre Landschaft erleben“ (Platz 3) mit jeweils 66%.

Innerhalb eines Natururlaubs lassen sich viele Aktivitäten ausüben, wie beispielsweise Radfahren, Segeln, Wandern oder auch Mountainbike fahren. In der aktuellen Studie DESTINATION BRAND 16 haben 35% der Deutschen ihr Interesse an Radfahren bekundet. Für das Thema Mountainbike fahren im Urlaub haben 16% der Befragten ein großes bis sehr großes Interesse bekundet, was einem Potenzial von 9,1 Mio. Deutschen zwischen 14 und 74 Jahren entspricht.

Während das Interesse an Radfahren im Urlaub laut den Studien-Ergebnissen in den letzten 6 Jahren um 3 Prozent-Punkte abgenommen hat, hat das Interesse an Mountainbike fahren um 2 Prozent-Punkte zugelegt.

Wie wichtig das Segment des Mountainbikings für Destinationen ist, zeigt sich auf dem dritten deutschen Mountainbike-Kongress, welches vom Mountainbike Tourismusforum Deutschland e.V. vom 16.-18. Mai in Winterberg durchgeführt wird. Inhaltlich reicht der Spannungsbogen dabei von der Natur als Schutz- und Erlebnisraum bis zur Natur des Mountainbikers im Sinne seiner Identität. Erklärtes Ziel ist es, den Dialog zwischen Politik, Forstverbänden, Landbesitzern, Naturschutzverbänden, Tourismus und Natursport auf Bundesebene zu fördern.

Ergebnisse der Sonderauswertung der DESTINATION BRAND 16 fließen in die vom Mountainbike Tourismusforum durchgeführte Studie „MTB-Monitor“ ein. Erste Ergebnisse der laufenden Studie werden im Beitrag „Naturverbunden – Die Persönlichkeit deutscher Mountainbiker nach Sinus“ vorgestellt.

Hintergrund ist die von inspektour aus Hamburg durchgeführte jährlich stattfindende Studienreihe DESTINATION BRAND, die im Befragungszeitraum Nov./Dez. 2016 zum dritten Male nach 2010 und 2013 sich mit der Themenkompetenz von deutschen Reisezielen befasst. Entsprechend jährlich versetzt wird zusätzlich zum einen zur Markenstärke von Destinationen sowie zum anderen zu ihren Profileigenschaften die deutschsprachige Bevölkerung befragt.

