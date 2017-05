Tag des Wanderns soll bald europaweit stattfinden

Mit rund 450 Veranstaltungen in allen 16 Bundesländern soll der Tag des Wanderns am 14. Mai die vielen Facetten einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Deutschland zeigen.

Wandern stärkt Körper, Geist und Seele, ist eine der wichtigsten Tourismusbranchen mit vielen Tausend Beschäftigten und fördert das Zusammenwachsen Europas. Entsprechend vielfältig soll sich das Angebot zum Tag des Wanderns am 14. Mai gestalten. Generationen übergreifende Touren, Aktionen für Kinder, Wanderungen zum Naturschutz, Gesundheitswanderungen, Veranstaltungen mit Hunden, Ausflüge zu historischen Städten, Wanderungen zum Thema Wein und selbst eine Jazz-Wanderung seien im Programm.

Während der Touren sollen die Wanderführerinnen und Wanderführer Interessantes zur Natur und Kultur am Wegesrand berichten. Auch die Planung und Pflege eines Wanderwegenetzes werde dabei thematisiert. So erführen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann, dass sich allein in Deutschland 20.000 Wegezeichner ehrenamtlich um rund 200.000 Kilometer Wanderwege kümmerten und dafür jedes Jahr über 350.000 Stunden unterwegs seien. Damit schaffen sie die Basis für den boomenden Wandertourismus in Deutschland.

Wie wichtig das Wandern für den Tourismus seines Bundeslandes ist, sagt der auch für den Tourismus zuständige baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf: „Für den baden-württembergischen Tourismus sind die idealen Wandermöglichkeiten unseres Landes unersetzlich. Für mich persönlich gibt es nichts Erholsameres als bei schönem Wetter durch eine der vielen schönen Landschaften unseres Landes – beispielsweise durch den Schwarzwald oder über die Schwäbische Alb – zu wandern. Umso mehr freue ich mich auf den Tag des Wanderns.“

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, zugleich Präsident des Deutschen Wanderverbandes (DWV) und des Schwäbischen Albvereins, welcher in diesem Jahr die Zentralveranstaltung bei Stuttgart ausrichtet, freut sich über die große Resonanz zum Tag des Wandern, zumal dieser in diesem Jahr erst zum zweiten Mal stattfinde: „Mir rund 450 Veranstaltungen bundesweit haben wir fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr“, so der DWV-Präsident. Nicht nur die 58 Mitgliedsvereine im Deutschen Wanderverband würden sich beteiligen, sondern auch Umwelt-, Tourismus-, Sport- und andere Organisationen wie die Träger der Nationalen Naturlandschaften und sogar ganze Regionen.

Dass der Wandertourismus nicht nur in Deutschland, wo Wanderer jährlich 7,8 Milliarden Euro in den Wanderregionen ausgeben, die sie besuchen, ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist, weiß PStS Hans-Joachim Fuchtel MdB, Beauftragter der Bundeskanzlerin für die deutsch-Griechische Versammlung. Fuchtel lobt Kooperationen des Deutschen Wanderverbandes mit den Wanderexpertinnen und Wanderexperten in einigen Regionen Griechenlands: „Das sind Beispiele für gelungenen Know-How-Transfer. Die Griechen konnten von den Erfahrungen profitieren, die der Deutsche Wanderverband in den vergangenen Jahren mit seiner Qualitätsinitiative Wanderbares Deutschland gemacht hat.“ Die Verbesserung der Wanderangebote habe mancherorts die Tourismussaison verlängert und das wiederum habe positive Effekte für die regionale Wirtschaft. „Die enge Kooperation zahlt sich aus. Das sehen wir etwa an der zunehmende Zertifizierung von Wanderwegen, die den Gästen eine hohe Qualität über das gesamte Jahr garantiert“, so Fuchtel. Jüngstes Beispiel für eine solche Zertifizierung ist der Ursa-Trail im Pindosgebirge im Nordwesten Griechenlands. Er ist von der Europäischen Wandervereinigung (EWV), die bei ihren Zertifizierungen ähnliche Kriterien zugrunde legt, wie die DWV-Initiative Wanderbares Deutschland, als „Leading Quality Trail – Best of Europe“, als europäischer Qualitätsweg ausgezeichnet worden. Weitere Wege sollen folgen.

Die europäische Perspektive vertritt auch Aloys Steppuhn, 1. Vizepräsident der EWV (Landrat a.D.). Er freut sich, dass der Tag des Wanderns inzwischen offenbar auch außerhalb Deutschlands auf Interesse stößt: „Tschechien, Rumänien und die Niederlanden sind mit eigenen Veranstaltungen dabei. Vielleicht können wir den Tag künftig europaweit feiern und damit ein Zeichen setzen für ein gemeinsames Europa“, so Steppuhn.

Wie Steppuhn werden Fuchtel, Rauchfuß und Wolf während der Zentralveranstaltung zum Tag des Wanderns bei Stuttgart sprechen. Schirmherr des diesjährigen Tages des Wanderns ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

www.tag-des-wanderns.de