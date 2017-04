â€žDie Reit-Eldoradosâ€œ: Ã–sterreichs Markengemeinschaft fÃ¼r Reittourismus will online buchbar werden

Die schon seit 19 Jahren am Reiturlaubsmarkt präsenten Angebotsgruppen Reit-Eldorado Kärnten und Reit-Eldorado Österreich tragen den Entwicklungen in der Reisebranche Rechnung und haben sich zur österreichweiten Markengemeinschaft „Die Reit-Eldorados“ weiterentwickelt. Jetzt wollen sie erster online buchbarer Reiturlaubsveranstalter werden.

Jeder einzelne Mitgliedsbetrieb der Markengemeinschaft - ob Reithotel, Reiterbauernhof, Reiterpensionen, Anbieter von Kinder- und Jugendreitcamps und Ferienwohnungen für Reiter, stelle für sich ein Reit-Eldorado mit seiner eigenen einzigartigen Reiterlebniswelt dar, erklärt Obmann Sylvester Kanatschnig.

Diese in ihren Leistungen und Produkten unterschiedlichen Reit-Eldorados verbänden gemeinsame Werte: die Besten für den Traumurlaub rund um´s Pferd zu sein und dabei die Vielfalt der Markengemeinschaft als einzigartige Stärke auszubauen. So seien die Reit-Eldorados die Spezialisten für viele verschiedenen Arten von Erlebnissen mit dem Pferd und damit die professionelle Anlaufstelle für Besucher mit Reise- und Freizeitwünschen rund ums Pferd.

Die Themenbereiche der Markengemeinschaft lägen schwerpunktmäßig vor allem auf Familienurlaub, Kinder- und Jugendreitferien und auch auf Reitausbildung, Wanderreitangeboten und Tageserlebnissen rund ums Pferd.

Die Markengemeinschaft der Reit-Eldorados werde zurzeit noch als Reisevermittler, ab 2018 jedoch als eigenes Reisebüro mit aktivem Verkauf geführt. Einen Meilenstein in der Entwicklung der „Reit-Eldorados“ stelle die Freischaltung der neuen, besonders auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegten Webseite www.reit-eldorados.com mit integrierter Online-Buchungsfähigkeit dar. Dabei würden in erster Linie die buchbaren und voll servicierten Produkte der Mitgliedsbetriebe in das Schaufenster gestellt, erklärt Geschäftsführerin Theres Leber. Für individuelle Anfragen stehe das Service Center mit einer umfassenden Beratung der Gäste - telefonisch, per Mail und persönlich - zum maßgeschneiderten Reiturlaub zur Verfügung.

Das Bundesland Kärnten unterstützt dies und will im Bereich der Online-Buchung eine Vorreiterrolle spielen: „Kärnten braucht einen Impuls im eTourismus und wir setzen ihn jetzt im Online-Bereich. Ohne Digitalisierung kann kein Wirtschaftszweig im Wettbewerb bestehen. Kärntner Betriebe müssen online-fit sein und werden, um im weltweiten Netz sichtbar, erkennbar und buchbar zu sein“, fasst der Kärntner Tourismuslandesrat Christian Benger zusammen.

Daher habe Benger in seiner Richtlinienkompetenz für den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds die Ausarbeitung einer neuen Richtlinie in Auftrag gegeben. „Wir wollen vor allem eine Durchgängigkeit bei der Umsetzung unserer Tourismusstrategie erreichen. Mein Schwerpunkt liegt heuer am eTourismus“, berichtet Benger. Daher begrüßt er die Online-Buchbarkeit der Reiturlaubsveranstalter. „Das entspricht der Tourismusstrategie. Die Gäste wollen die Kärntner Landschaft, Land und Leute kennen lernen und die Natur erleben. Dafür ist Reiturlaub prädestiniert“, so Benger.

www.reit-eldorados.com

Bild: Pferdeland Kärnten