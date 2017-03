Sternenhimmel: â€žTrekking Schwarzwaldâ€œ soll neues Highlight fÃ¼r Wanderer

Der Schwarzwald ist mit seinen mehr als 23.000 Kilometer einheitlich ausgezeichneter Wanderwege eine der führenden Wanderdestinationen. Jetzt soll es auch ein Trekkingangebot mit Nächten unterm Sternenhimmel geben.

Ab Mai dürfen Wanderer demnach ihr Zelt im Nationalpark Schwarzwald aufschlagen. Dafür wurden jetzt sechs Trekking-Camps mit Stellplätzen für bis zu drei Zelte freigegeben. Sie lägen versteckt im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und im Nationalpark Schwarzwald zwischen Baden-Baden, Baiersbronn und Freudenstadt im nördlichen Schwarzwald und seien nur zu Fuß zu erreichen. Zu jedem Camp gehörten eine Feuerstelle und ein kleines Toilettenhäuschen. Wasser und Verpflegung müssten die maximal neun Trekker selbst mitbringen und ihren Müll müssen sie wieder mitnehmen.

Wer im Wald übernachten möchte, meldet sich vorab über die Online-Plattform www.trekking-schwarzwald.de an und bucht einen Platz. Zehn Euro kostet die Übernachtung im Zelt pro Nacht. Drei Personen je Zelt sind erlaubt. Per E-Mail erhalten die Abenteurer die Beschreibung der „letzten Meile“, also den Weg zum jeweiligen Camp. Ausgerüstet mit Wanderkarte, GPS-Gerät, Zelt, ausreichend Wasser und Verpflegung stünde zwischen Mai und Oktober dem Abenteuer nichts mehr im Weg.

Biuld: © Jochen Denker/Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord