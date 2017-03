â€žUnsere NATURâ€œ: Dritter deutscher MTB-Tourismuskongress in Winterberg

Der dritte deutsche Mountainbike-Tourismuskongress findet vom 16.–18. Mai 2017 in Winterberg statt. Das Mountainbike Tourismusforum Deutschland stellt den Kongress in diesem Jahr unter das Motto „Unsere NATUR“.

Eine intakte Natur und Landschaft sind die Grundlage für unvergessliche Momente des Gastes. Mit seinem Reichtum an Landschafts- und Naturräumen besitzt der ländliche Raum ein enormes Potenzial für eine ganze Fülle touristischer Angebote. Für ein nachhaltiges Erblühen bedarf es der vereinten Kräfte aus Tourismus, Politik, Forst und Naturschutz. Aus diesem Grund widmet sich der diesjährige Mountainbike-Tourismuskongress explizit dem Thema „Unsere NATUR“.

„2017 stellen wir die Integration von Mountainbike-Tourismus, Nachhaltigkeit und Umweltbildung in den Mittelpunkt. Gleichzeitig beschäftigen wir uns intensiv mit der Natur der Mountainbiker – also ihrer Identität“, so Tilman Sobek, Mitglied des Vorstands des Mountainbike Tourismusforums Deutschland.

„Mountainbike-Tourismus ist eines unserer Kernsegmente“, so Michael Beckmann, Tourismusdirektor der Winterberg Touristik GmbH. „Deshalb freuen wir uns sehr Gastgeber des dritten deutschen Mountainbike-Tourismuskongresses zu sein. Wir erhoffen uns davon weitreichende Impulse, um unser Angebot zu verbessern und unsere Erfolge weiter zu verstetigen“, so Beckmann weiter.

Neue Formate 2017

Für den dritten deutschen Mountainbike-Tourismuskongress wurde das Programmschema erheblich weiter entwickelt.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 16. Mai, die dritte deutsche MTB-Guidingtagung. Ein eigenes Programm widmet sich den Spezialthemen der Reiseveranstalter, Bike-Schulen und Guides.

In den letzten Jahren hat sich Winterberg zu einer Ganzjahresdestination mit einem breiten aktivtouristischen Angebot gemausert. Deshalb findet am Dienstagnachmittag eine 2 ½-stündige Exkursion zu lokalen Akteuren statt.

Das MTB-Leuchtfeuer am Dienstagabend soll einen Einstieg in den Mountainbike-Tourismus vermitteln. Wer sich für die Inhalte der letzten beiden Kongresse („AUFBRUCH“ und „Wir sind es WERT“) interessiert oder z. B. als Leistungsträger einen Kurzüberblick zu Grundlagen und Schlüsselfaktoren sucht, ist hier genau richtig.

Mittwoch und Donnerstag (17. und 18. Mai) folgen dem bewährten Ablauf der letzten beiden Kongresse, d. h. Präsentationen und Gespräche stehen am Vormittag auf dem Programm, ebenso wie lange Pausen zum Netzwerken, Vertiefung in Kleingruppen am Nachmittag und entspanntes Guiding und Zusammensein am Mittwochabend.

Norman Bielig, der auch 2017 wieder mit Tilman Sobek durch das Programm führen wird, meint dazu: „Es ist wichtig, dass wir uns mit unserer Natur in allen Facetten beschäftigen – gerne auch kritisch. Dazu erwarten wir eine große Teilnehmerzahl aus den Destinationen, genauso wie von Naturschutzverbänden oder auch aus der Forstwirtschaft.“

Frühbucherrabatt bis 24. März

Bis 24. März sind vergünstigte Frühbuchertickets erhältlich (290 statt 390 Euro). Zusätzlich können Destinationstickets für größere Teams gebucht werden. Die Anmeldung ist ab sofort auf der Website zum Kongress möglich: https://www.mountainbike-tourismusforum.de/kongress.

Foto: Mountainbike Tourismusforum Deutschland