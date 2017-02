Schwarzwald differenziert Radangebot weiter aus: Badischer Weinradweg geplant

Im Schwarzwald entstehen in diesem Jahr weitere radtouristische Angebote, die verschiedenen Zielgruppen zugute kommen sollen.

Die Schwarzwälder Singletrail-Initiative trage demnach weiter Früchte: Nach dem MTB-Pilotprojekt Baiersbronn mit einem 400 Kilometer langen Wegenetz aus elf Touren mit bis zu 30 Prozent Singletrail-Anteil seien im vergangenen Jahr weitere Singletrails für die sportiven Naturliebhaber eröffnet worden: der Alpirsbacher Schwarzwaldtrail in Sasbachwalden, der Badish Moon Rising Trail am Schauinsland bei Freiburg.

Für 2017 ist ein MTB-Wegenetz mit Singletrails um Schönau im südlichen Schwarzwald geplant. In der Ortenau sollen sechs weitere Singletrails entstehen, auch um Schonach und Bad Wildbad können die Mountainbiker bald auf neuen schmalen Wegen durch den Schwarzwald kurbeln. Der bereits 2015 angelegte Gipfeltrail Hochschwarzwald wird in einigen Passagen verändert, um einen höheren Anteil an wirklich schmalen Trails zu erreichen.

Hauptaugenmerk liegt auf familienfreundlichen und Genuss-Radwegen

Parallel zur Singletrail-Initiative hat die Schwarzwald Tourismus GmbH auch ihre Aktivitäten für Genuss-Radfahrer und Familien verstärkt. Sie kommt damit der deutlich gestiegenen Nachfrage nach sportlich weniger herausfordernden Raderlebnissen entgegen. Und weil zunehmend auch ältere Radfahrer gerne mit digitalen Tourenplanern unterwegs sind, wurden die Schwarzwald-App und der Tourenplaner auf der Internetseite mit nahezu 500 Vorschlägen für Tourenrad, Rennrad und E-Bike an deren Bedürfnisse angepasst. Für Messen und die erste Planung zuhause gibt es DIN A4 große Faltkarten für Tourenrad- und Rennradfahrer. Neben einer Übersichtskarte enthalten sie Tourenvorschläge mit Höhenprofilen, Angaben zu Länge, Steigung und Einkehrmöglichkeiten.

Speziell für Familien geeignete Wege wurden um besondere Tipps wie Badestellen oder Spielplätze ergänzt. Ein Faltflyer stellt vier für den Familienurlaub besonders geeignete Wege mit geringer Steigung, Bademöglichkeiten, Spiel- und Erlebnismöglichkeiten, familienfreundlichen Unterkünften sowie guten Bus- und Bahnanbindungen vor.

Für Radfahrer, die Weingenuss und Streckenfahren verknüpfen wollen, soll 2017 in Abstimmung mit den Landkreisen ein „Badischer Weinradweg“ entwickelt werden. Er verbindet vorhandene lokale und regionale Radwege am Ende zu einer rund 300 Kilometer langen Genießerstrecke entlang des Schwarzwaldrandes. Mit Weiterführung durch den Kraichgau und den Bereich Badische Bergstraße könnte der „Badische Weinradweg“ etwa 430 Kilometer lang werden.

www.schwarzwald-tourismus.de