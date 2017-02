Digitale Reitwegekarte fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern

Zur achten Fachtagung Reittourismus treffen sich am 22. Februar in der Viehhalle in Güstrow rund 60 Reittouristiker und Vertreter von Gemeinden und Landkreisen zu Fachvorträgen und Diskussionen. Ein Thema: Die neue digitale Reitwegekarte.

Gustav Wilke, Forstbereichsleiter Forstpolitik bei der Landesforst M-V, stellt die neue Karte vor und will Hinweise geben, wie diese in Zukunft innerhalb der Branche weiterentwickelt und aktualisiert werden könne. Außerdem informieren Fachreferenten aus der Veterinärmedizin über das Thema Krisenmanagement bei Erkrankungen von Pferden. Daneben stehen die Möglichkeiten der touristischen Präsentation im Tourismusportal des Landes sowie Aktivitäten des Fachverbandes Landurlaub e. V. Mecklenburg-Vorpommern im Reittourismus in Kooperation mit dem Landestourismusverband auf dem Programm.

Zum Tagungsprogramm: http://www.tmv.de/files/2017/02/Flyer-Reittagung-2017.pdf

(Foto: TMV/Hafemann)