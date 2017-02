Tourismus NRW koordiniert kÃ¼nftig Vermarktung des Rheinradwegs

Tourismus NRW übernimmt die Koordination für die gemeinsame Vermarktung des Rheinradwegs in Nordrhein-Westfalen.

Demnach bewilligte das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium im Januar 2017 das zunächst einjährige Projekt mit dem Titel „Förderung des Rheinradwegs in Nordrhein-Westfalen als Erlebnisraum“. Es soll an die Ergebnisse des inzwischen ausgelaufenen EU-Projekts „Demarrage“ anknüpfen. Das Ministerium und die bisherigen Rheinradwegpartner hätten sich einstimmig für Tourismus NRW als Koordinator des neuen Projekts ausgesprochen.

Ziel des Förderprojekts sei es, den Rheinradweg in NRW weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bundesweit und im europäischen Ausland bekannter zu machen. Zugleich sollen neue Produkte zu der Radroute entwickelt und Synergien zu weiteren touristischen Themenbereichen wie dem Kultur- oder Städtetourismus geschaffen werden, um so neben Radfahrern auch andere Zielgruppen zu erreichen. In die Aktivitäten sowie ins Netzwerk rund um den Rheinradweg sollen frühzeitig auch die Leistungsträger vor Ort einbezogen werden.

