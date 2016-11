Radreiseanalyse: ADFC kooperiert mit Travelbike

Ab sofort läuft die Umfrage zur 18. Radreiseanalyse des ADFC – in diesem Jahr mit dem Partner Travelbike.

Der Fahrrad-Club und der E-Bike-Vermieter rufen Radurlauber aus ganz Deutschland auf, bis 15. Januar 2017 die Erfahrungen ihrer letzten Radreisen mitzuteilen.

Für die aktuelle Umfrage hat der ADFC mit der ZEG-Tochter Travelbike erstmals einen Partner mit an Bord. Die ZEG-Tochter biete für Radtouristen ein E-Bike-Vermietungsnetzwerk mit Elektrorädern an. E-Bike-Vermietungen sind ein wachsendes Segment im Radtourismus. Die Radreiseanalyse wurde entsprechend um Fragen zur Qualität von Mieträdern und zu Erwartungen an eine E-Bike-Vermietung erweitert.

Die Umfrage soll insgesamt Politik und Tourismus-Wirtschaft praxisnahe Rückmeldung zu Stärken und Schwächen des radtouristischen Angebots liefern. Die Ergebnisse der ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse werden am 9. März 2017 auf der ITB Berlin vorgestellt.

ADFC-Tourismusreferentin Gabi Bangel sagt: „Mit der ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse tragen wir dazu bei, dass Radtouristen in Deutschland wirklich die Top-Qualität bekommen, die sie erwarten. Die Radreiseanalyse hat sich als Zufriedenheits-Index der Radurlauber bestens etabliert – und ermöglicht zugleich einen Blick nach vorn auf die Trends der kommenden Saison.“

Die Umfrage zur ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2017 läuft noch bis 15. Januar 2017 über die Internetseite www.adfc.de/radreiseanalyse .