Geopark Vulkaneifel erhÃ¤lt UNESCO-Urkunde

Am vergangenen Montag erhielt der Geopark Vulkaneifel die Urkunde zur Auszeichnung als UNESCO Global Geopark.

Verliehen wurde die Auszeichnung durch Prof. Dr. Hartwig Lüdtke, Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission, und Michael Reiffenstuel, Beauftragter für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt und Vorsitzender des Nationalkomitees für die UNESCO-Geoparks.

Der Natur- und Geopark Vulkaneifel wurde im November 2015 in das neu geschaffene "International Geoscience and Geopark Programme" der UNESCO aufgenommen. Durch vulkanische Wasserdampfexplosionen geschaffene Maare und rund 350 Vulkane prägen das Eifelgebiet rund um die Städte Daun, Hillesheim und Gerolstein.

Anlässlich der Auszeichnung des Geoparks Vulkaneifel als UNESCO-Global Geopark sagt Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für UNESCO-Welterbe, UNESCO-Kulturkonventionen und UNESCO-Bildungs- und Wissenschaftsprogramme: „UNESCO-Geoparks schaffen Identifikation mit der Region und fördern Verständnis für den globalen Wandel, natürliche Ressourcen und Katastrophenvorsorge. Der Geopark Vulkaneifel ist ein Vorreiter der Geoparkbewegung und steht für regionale Entwicklung und internationale Zusammenarbeit.“

Prof. Dr. Hartwig Lüdtke, Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission, unterstreicht: „Die Landschaft des UNESCO-Geoparks Vulkaneifel ist ein Lehrbuch der Erdgeschichte. In den Maaren hat der Vulkanismus vor etwa 700.000 Jahren beeindruckende Spuren hinterlassen. Und auch Fossilien von Weltrang wie das Eckfelder Urpferdchen oder die älteste bisher bekannte Honigbiene aus dem Eozän finden sich in der Region. UNESCO-Geoparks stehen zugleich vor der Aufgabe, an einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Zukunft mitzuarbeiten und die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren. Mit seinem landschaftlichen Potential bietet sich dem UNESCO-Geopark Vulkaneifel eine besondere Chance, die Vulkaneifel im Sinne einer internationalen Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu gestalten.“

Der UNESCO-Geopark Vulkaneifel liegt im nordwestlichen Teil des rheinischen Schiefergebirges und erstreckt sich über ein Gebiet von etwa 30 Kilometer Breite und 50 Kilometer Länge. Bekannt ist der Geopark vor allem für seine durch Vulkanismus geprägte Landschaft, die eine Vielzahl von Maaren, Vulkanen sowie Mineral- und Kohlensäurequellen aufweist. Die Erde unter der Vulkaneifel ist auch heute noch in Bewegung. Die Eifel hebt sich jedes Jahr um bis zu einen Millimeter. Es gibt unzählige Kohlendioxidquellen und unter der Vulkaneifel befindet sich eine heiße Zone, die bis weit in den Erdmantel reicht. Diese Indizien weisen darauf hin, dass der Vulkanismus noch nicht beendet ist, sondern nur eine Ruhepause eingelegt hat.

UNESCO Global Geoparks sind Regionen mit geologischen Stätten und Landschaften von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung. Diesen Wert machen die Geoparks durch Bildung, Schutz und nachhaltige Entwicklung erlebbar, für Bewohner wie für Besucher. Sie sollen Identifikation mit der Region schaffen, den Tourismus und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern und Herausforderungen des globalen Wandels in der Region zum Thema machen. Derzeit gibt es 120 UNESCO Global Geoparks in 33 Ländern, sechs davon in Deutschland: Bergstraße-Odenwald, TERRA.vita, Schwäbische Alb, Vulkaneifel, Harz–Braunschweiger Land–Ostfalen sowie der deutsch-polnische Geopark Muskauer Faltenbogen.

Bild: © Natur- und Geopark Vulkaneifel