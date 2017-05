Neues MobilitÃ¤tskonzept: Freie Fahrt in den KitzbÃ¼heler Alpen

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von ÖBB, Verkehrsverbund Tirol (VVT) und den Tourismusverbänden stehen den Urlaubern in den Kitzbüheler Alpen ab sofort mit ihrer Gästekarte täglich 4.000 Schienenkilometer, 60 S-Bahnen oder REX-Züge sowie 14.000 Sitzplätze auf 66 km Streckenlänge zur Verfügung.

Tirol verzeichnete allein im vergangenen Jahr 11,5 Millionen Ankünfte und über 47 Millionen Nächtigungen. Umweltfreundliche Mobilität wird bei vielen Tiroler Gästen immer öfter groß geschrieben. Mit dem neuen Angebot könne jetzt jeder Gast während seines Aufenthaltes 18 Bahnhöfe, unter anderem Hopfgarten, Kirchberg, St. Johann und Fieberbrunn mit seiner Gästekarte ansteuern und sei einfach und bequem mobil, auch ohne eigenes Auto.

Nach der erfolgreich gestarteten Zusammenarbeit im letzten Jahr mit der Region Hohe Salve wurde die Kooperation nun auf die ganze Kitzbüheler Alpen Region ausgeweitet: „Im Urlaub kann das Auto auch mal getrost zu Hause bleiben. Diese Mobilität für den Gast, welche mit der Gästekarte inkludiert ist, bietet eine Zunahme an Komfort und verbindet die Region Kitzbüheler Alpen nicht nur symbolisch“, meint Mag. Katharina Szücs von der Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH.

Finanziert wird das Projekt im Rahmen der Aufenthaltsabgabe in einem der 20 Orte der Kitzbüheler Alpen Tourismusverbände Ferienregion Hohe Salve, Kitzbüheler Alpen – Brixental, Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol und der Ferienregion Pillerseetal. Die vier Regionen gemeinsam verzeichneten im vergangenen Jahr 2016 über vier Millionen Nächtigungen. Für den Urlaub in der Region soll diese Kooperation eine Aufwertung bringen, weil die Vorortmobilität im Gesamtpaket inkludiert ist.

www.kitzalps.com